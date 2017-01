Die Nordische Ski-WM Ende Februar im finnischen Lahti geht wohl ohne Finnlands beste Biathletin über die Bühne. Kaisa Mäkärinen hat sich vorerst gegen einen Abstecher in den Skilanglauf entschieden. Statt beim Langlauf-Weltcup am Wochenende im schwedischen Ulricehamn um die WM-Quali zu kämpfen, werde die Weltcup-Gesamt-Zweite in dieser Woche ins italienische Antholz reisen, schrieb die 34-Jährige auf Facebook. Dort findet ab Donnerstag der Biathlon-Weltcup statt.

Mäkäräinen 2013 Langlauf-WM-14.

Mäkäräinen, die 2013 finnische 10-Kilometer-Langlauf-Meisterin wurde und 2016 Platz vier belegte, hatte zuletzt mit einem Start bei der Nordischen Ski-WM geliebäugelt. Um sich dafür zu qualifizieren, hätte sie allerdings auf den Biathlon-Weltcup in Antholz verzichten müssen und nach Ulricehamn reisen müssen. Durch ihren Doppelsieg am vergangenen Wochenende in Ruhpolding war Mäkäräinen im Gesamt-Weltcup auf Rang zwei geklettert. Letzte Chance auf Quali-Punkte für Lahti hat Mäkäräinen am Wochenende 28./29. Januar in Falun, rund zehn Tage vor Beginn der Biathlon-WM. Ein Start der Finnin in Falun ist aber praktisch ausgeschlossen, am Samstag stehen die Sprints und am Sonntag der 15-Kilometer-Massenstart in klassischer Technik an. In beiden Disziplinen ist Mäkäräinen gegen die Langlauf-Weltelite chancenlos. Bisher startete Mäkäräinen bereits viermal im Langlauf-Weltcup. Bei ihrem besten Ergebnis wurde sie 2014 in Lahti Neunte über 10 Kilometer Freistil. Auch bei einer Nordischen Ski-WM war sie schon einmal am Start. Bei den Titelkämpfen 2013 wurde sie 14 über 10 Kilometer Freistil.

dh/sid | Stand: 16.01.2017, 13:01