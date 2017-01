Sprint in Ruhpolding

Laura Dahlmeier ist beim Heim-Weltcup in Ruhpolding am Samstag (14.01.2017) wieder auf das Podium gesprintet. Die deutsche Überfliegerin aus Partenkirchen blieb ohne Schießfehler und war dennoch 30 Sekunden langsamer als die überragende Sprintsiegerin Kaisa Mäkäräinen (Finnland). Auch die Weltcup-Spitzenreiterin Gabriela Koukalova (Tschechien) konnte Mäkäräinen nicht folgen, schob sich aber knapp vor Dahlmeier und jubelte über den zweiten Platz. Franziska Hildebrand krönte als Sechste das sehr gute deutsche Abschneiden.

Mäkäräinen verblüfft alle

Für Staunen sorgte aber vor allem Mäkäräinen. Die Finnin lief bei ihrem ersten Saisonsieg in einer eigenen Welt. Der Erfolg hatte sich angedeutet. Schon als Startläuferin der Staffel hatte Mäkäräinen am Donnerstag Laufbestzeit in den Schnee gezaubert, im Sprint bestätigte die 34-Jährige ihre Form. Sie flog förmlich über die relativ leichte Strecke und hätte sich wohl auch einen Fehler leisten können. Weil sie fehlerfrei blieb, klaffte zwischen ihr und der Konkurrenz eine kräftige Lücke. Mit 22 Sekunden Vorsprung wird sie am Sonntag in das abschließende Verfolgungsrennen gehen. "Es war ein fast perfektes Rennen. Ich war superstark. Jetzt muss sorgfältig aufpassen, dass ich die Form bis zur WM halte." , erklärte sie am ARD-Mikrofon.

Hildebrand - "Hab alles gegeben"

Franziska Hildebrand wurde in der Staffel geschont und das zahlte sich aus. Die 29-Jährige, die in Halle (Saale) geboren wurde, räumte alle zehn Scheiben ab und glänzte auch in der Loipe. Sie überholte sogar Darja Domratschewa, die allerdings einmal in die Strafrunde musste und für die 7,5 km 35 Sekunden länger brauchte, als Hildebrand. "Ich bin mit zweimal null durchgekommen und beim Laufen habe ich alles gegeben" , sagte sie nach ihrem sechsten Platz in der ARD.

Preuß und Hinz deutlich zurück

Franziska Preuß (+ 2:12,8 min) und Vanessa Hinz (+2:18,9) können sich am Sonntag gemeinsam auf die Verfolgung machen. Beide leisteten sich je zwei Fehlschüsse und hatten damit keine Chance auf eine Topplatzierung.

Gössner patzt wieder beim Schießen

Das Schießen ist die Problemzone von Miriam Gössner.