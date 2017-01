Schipulin bezwingt schwächelnden Fourcade

Schipulin ein Fehlschuss, Fourcade zwei. Das war der entscheidende Faktor beim Kampf um den Sieg in Antholz. Fourcade war einmal mehr einer der stärksten Läufer im Feld, doch die beiden "Fahrkarten" und damit zwei Strafminuten verhinderten, dass er am Ende ganz vorne landete. Schipulin gewann mit 41 Sekunden Vorsprung. Dritter wurde mit einem Fehlschuss der Ukrainier Sergej Semenow.

Fourcade war allerdings auch mit Platz zwei zufrieden. "Mein Ski war gut, ich habe einen Fehler zu viel gemacht. Es war dennoch ein guter Wettkampf. Es ist ja gut für die Weltcup-Einzelwertung, wenn ich einmal nicht gewinne. Aber ich peile schon den elften an." Zuletzt hatte er zehn von 13 Saisonrennen gewonnen.

DSV-Biathleten "verschießen" mögliche Podestplätze

Die Biathleten des Deutschen Skiverbands erwischten einen Fehlstart ins Weltcup-Wochenende. Nur beim ersten Schießen konnte sich das Top-Quartett Benedikt Doll, Simon Schempp, Erik Lesser und Arnd Peiffer schadlos halten. Auf den Plätzen 4 bis 7 ging's zunächst aussichtsreich in die Loipe. Doch schon beim ersten Stehendanschlag sammelten die Skijäger ihre ersten Fehlschüsse.

Zwei waren es am Ende insgesamt bei Schempp, Peiffer und Doll, drei bei Lesser. Eigentlich noch im Rahmen, aber eben mindestens ein Fehlschuss zu viel, um in die Phalanx der absoluten Topläufer an diesem Tag einzudringen. So sah es beispielsweise auch Peiffer. "Vom Schießen war es eine solide Leistung mit 90 Prozent. Das war ein Fehler zuviel" , analysierte er nach dem Rennen. Ein Fehler weniger hätte den neuntplatzierten Peiffer sogar auf Platz zwei katapultiert.