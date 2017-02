Dahlmeier-Express kann noch einmal durchstarten

"Ich kann in jedem Rennen eine Medaille gewinnen", ist auch weiterhin ihre Botschaft an die Konkurrenz. Bei der Medaillenvergabe wollen allerdings auch Sprintsiegerin Gabriela Koukalova (Tschechien) und Darja Domratschewa (Weißrussland) ein Wörtchen mitreden. Titelverteidigerin Marie Dorin Habert (Frankreich) sieht sich nicht als Mitfavoritin. "Das sind nicht meine Weltmeisterschaften" , sagt die 30-jährige Französin, "Ich habe am Schießstand viele Fehler gemacht und meine Form ist nicht so gut."

Start steht nichts im Wege

Wie ein Uhrwerk spult dagegen Laura Dahlmeier ihr Programm ab. Allerdings geht das hohe Pensum nicht "spurlos an mir vorbei", sagt die 23-Jährige. "Ich hab gemerkt, ich bin ganz schön platt." Obwohl der Blutdruck nach dem Rennen ganz schön im Keller war, sieht die Oberbayerin keinen Grund zur Sorge. "Ich bin mir sicher, dass ich mich richtig regeneriere, dass hat bisher immer geklappt." Für den Massenstart ist sie optimistisch, da auch noch ein Pausentag dazwischen ist. "Das ist ja das Gute, wir Sportler erholen uns immer recht schnell. Wenn man uns zwei Stunden Zeit gibt, dann geht es doch immer recht gut."

Eiskalt, wenn es um Gold geht

Mit der Staffel holte sie ihr viertes WM-Gold. Im Massenstart kann sie vielleicht noch eins drauflegen. Wenn 30 Athletinnen gleichzeitig starten und nebeneinander am Schießstand stehen oder liegen, ist mentale Stärke gefragt. Und Dahlmeier kann cool bleiben, sie auch weltmeisterlich in Sachen Konzentration: Da, wo es um die Goldmedaille geht, war sie wieder eiskalt“ , hatte Damen-Cheftrainer Gerald Hönig schon nach der Verfolgung geschwärmt. "Mental stark hat sie wieder ihr Leistungsvermögen abgerufen - unheimlich beeindruckend“. Für den 58-Jährigen ist die 23-Jährige "die komplexeste und stabilste“ Athletin, die er bislang hatte.

Hohes Pensum geht auch Hinz an die Substanz

Auch Vanessa Hinz kann mit einem guten Flow ins letzte WM-Rennen gehn: Zweimal Gold mit den Staffeln hat sie schon sicher. Mit Platz sechs im Sprint, und acht im Einzel hat die Schlierseerin auch dort gut Selbstvertrauen getankt. Allerdings ist das Leistungspensum bei einer WM auch an ihr nicht spurlos vorbeigegangen: "Ich merke schon, dass es an die Substanz geht über die Länge." Der 24-Jährigen fehlt die Ruhe und das Abschalten zwischendurch. Die Staffel gibt ihr aber wieder Schwung, um noch mal anzugreifen. Immerhin ist es die beste WM, die sie jemals gezeigt hat. Motivation zieht sie auch daraus, dass das Ende in Sicht ist, "danach geht's nach Hause. Ich freu mich auf meine Schwester, meine Oma und die Tante, weil die alle mit mir mitfiebern." Zudem ist sie Stolz und "extrem glücklich darüber" , dass sie es bei einer WM zum ersten Mal in einen Massenstart geschafft hat.

Mit gutem Gefühl ins letzte Rennen

Glücklich ist auch Franziska Hildebrand, die nach Staffelgold ihr Glück kaum fassen konnte. In den Rennen zuvor schien sie mit angezogener Handbremse unterwegs zu sein. "Vorgenommen hab ich mir so einiges, aber es ist nicht so aufgegangen, wie ich mir das vorgestellt habe." Doch am Freitag schoss sie zweimal Null und auch in der Loipe lief es extrem gut für die 29-Jährige. Für die es sich nach den "verkorksten WM-Rennen, fast wie ein Befreiungsschlag anfühlt."

"Es gibt mir auch wieder Selbsbewusstsein und Selbstvertrauen." Schon beim Aufstehen hatte Hildebrand ein besseres Gefühl als die Tage zuvor, zudem war sie ruhiger, was sich am Schießstand auszahlte. Mit diesem Gefühl, hofft sie auch am Sonntag in den Tag zu gehen. "Dann schaun wir mal, was dabei rauskommt" , verkündet sie strahlend.

Der Modus für den Massenstart

Die 30 besten Athletinnen bzw. Athleten gehen gleichzeitig auf die Strecke. Bei der WM sind die Top 15 des Gesamtweltcups qualifiziert, dazu die neun Medaillengewinner aus Einzel, Sprint und Verfolgung. Die weiteren Plätze werden durch die bei der WM errungenen Weltcuppunkte ermittelt. Geschossen wird wie in der Verfolgung liegend – liegend – stehend - stehend. Für jeden Fehlschuss geht es einmal in die 150 Meter lange Strafrunde.

Stand: 18.02.2017, 11:37