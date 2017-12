Ohne Gewehr - Leben nach dem Biathlon

Sportschau | 30.12.2017 | 29:34 Min. | Verfügbar bis 06.01.2018 | Das Erste

Uschi Disl, Andreas Birnbacher, Andrea Henkel: Drei Ikonen des Biathlonsports, die ihre Sportart nachhaltig geprägt haben. Die Sportschau hat Disl, Henkel und Birnbacher besucht - in Schweden, den USA und in Bayern. Aus rechtlichen Gründen ist das Video nur in Deutschland abrufbar.