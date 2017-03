Lesser: "Ich bin hochzufrieden"

Sportschau | 03.03.2017 | 02:37 Min. | Verfügbar bis 03.03.2018 | Das Erste

Erik Lesser ist nach dem Biathlon-Sprint in Pyeongchang mit seiner Leistung hochzufrieden. Die Strecken in Pyeongchang sieht er ein jahr vor Olympia aber noch nicht als optimal an.