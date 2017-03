Dahlmeier lässt sich Verfolgungs-Weltcup nicht nehmen

Laura Dahlmeier hat sich den Erfolg im Verfolgungs-Weltcup nicht mehr nehmen lassen. Beim Saisonfinale in Oslo genügte der Bayerin ein 9. Platz, um ihren großen Vorsprung ins Ziel zu bringen. Ihrer härtesten Konkurrentin Gabriela Koukalova reichte auch ein zweiter Platz nichts. Die Verfolgung am Holmenkollen gewann überraschend Sprint-Siegerin Mari Laukkanen. Die Finnin ließ ihrem ersten Weltcup-Sieg überhaupt gleich den zweiten folgen.

Dahlmeier mit Aufholjagd bis zur Halbzeit

Am Vortag hatte Gabriela Koukalova Dahlmeier noch den Sprint-Sieg entrissen

Im Gegensatz zum Sprint am Vortag (17.3.2017), als Laura Dahlmeier einen Vorsprung von 28 Punkten verspielte, ging die Deutsche in die Verfolgung mit 41 Zählern Vorsprung auf Gabriela Koukalova und 43 auf Kaisa Mäkäräinen. Platz 22 würde reichen. Als 31. startete die Deutsche in die 10 km. Bis zum 2. Schießen arbeitete sich sich auf Platz 13 vor und das auch dank zweier fehlerfreier Schießen. Direkt vor ihr lag Kaisa Mäkäräinen. Koukalova, die ebenfalls zweimal fehlerfrei blieb, jagte die Überraschungs-Erste Mari Laukkanen.

Dahlmeier kann sich zwei Fehler erlauben

Laura Dahlmeier macht am Schießstand alles klar.

Beim 3. Schießen blieb Koukalova erneut ohne Patzer, während Dahlmeier sich ihren ersten Fehler leistete. Weil die Konkurrenz auch nicht besser war, verbesserte sich die fünffache Weltmeisterin von Antholz sogar auf Rang 11. Beim 4. Schießen patzte Sprint-Siegerin Laukkanen einmal. Ihr Vorsprung war aber groß genug - auch wenn die Tschechin Koukalova auch beim vierten Mal alles traf. Laura Dahlmeier schoss zunächst einen Fehler, traf dann aber mit einer gewissen Geduld den Rest. Sie blieb Elfte. Das reichte.