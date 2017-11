Setzt Denise Herrmann zum Höhenflug an?

Mischt Denise Herrmann in ihrer zweiten Saison als Biathletin die Szene auf? Die 28-Jährige hat sich in den bisherigen Vorbereitungsrennen bereits in einer starken Verfassung gezeigt, gewann beim hochklassig besetzten Saison-Opening im norwegischen Sjusjoen am vergangenen Wochenende (18.11.2017) den Sprint vor namhafter Konkurrenz. " Es war nicht einmal so überraschend für uns, weil Denise in den letzten beiden Monaten ihr Potential angedeutet hat. Sie hat noch einmal einen Sprung gemacht und sich vor allem im Liegend-Anschlag verbessert ", sagte Bundestrainer Gerald Hönig sportschau.de.

Hönig: Sie hat einen Sprung gemacht

Denise Herrmann

Bereits bei den Deutschen Meisterschaften Mitte September hatte die frühere Langläuferin vom WSV Oberwiesenthal angedeutet, dass es in diesem Winter deutlich besser läuft. In allen Einzeldisziplinen gewann sie auf Skirollern Gold, verwies dabei die komplette nationale Konkurrenz um Laura Dahlmeier auf die Plätze. Besonders auffällig war, dass sich die Sächsin am Schießstand deutlich gesteigert hat. " Das war beeindruckend. Sie ist im Biathlon angekommen. Sie hat sehr gutes Laufpotential, ihr Material im Frühjahr angepasst und jetzt mit viel Fleiß auch in der Schießtechnik einen Sprung gemacht “, so Hönig, der aber zugab: " Im September waren wir da noch nicht sicher. "

Erfolge im Langlauf

Denise Herrmann entdeckte schon früh ihre Leidenschaft für den Wintersport. Zunächst stand der Skilanglauf ganz oben, die geborene Schlemaerin trainierte und lernte bis 2009 am Oberwiesenthaler Sportgymnasium, stand bei Nachwuchs-Weltmeisterschaften zwei Mal auf dem Treppchen. Ihre Spezialität war eher die Sprintdistanz, wo sie einige Podestplätze bei Weltcups sammelte. Der Höhepunkt ihrer Langlauf-Karriere war die Bronzemedaille mit der Staffel bei den letzten Olympischen Spielen 2014 in Sotschi. 2016 kam dann der Wechsel zum Biathlon, in der vergangenen Saison leider ohne den großen Erfolg. Doch Herrmann blieb am Ball und steigerte sich kontinuierlich.

Bundestrainer: Olympia für Herrmann realistisch

Bundestrainer Gerald Hönig mit Denise Herrmann

Beim am Donnerstag beginnenden IBU-Cup in Sjusjoen kann Herrmann ihrem Traum von den Olympischen Spielen in Pyeongchang einen ersten wichtigen Schritt machen. Ein Plätzchen ist im Weltcup-Team noch frei. Alles spricht für die 28-Jährige. " Sie wird diese Rennen mitlaufen, Praxis tut ihr gut. Sie hat keinen Bonus, aber ich glaube, wenn es normal läuft, wird sie das schaffen ", sagte Hönig. An Pyeongchang hat Denise Herrmann gute Erinnerungen. Dort gewann sie im März dieses Jahres überraschend mit der Staffel. Wenn das kein gutes Omen ist. Und auch der Bundestrainer macht der 28-Jährigen Hoffnung: " Ich denke, dass ein Start bei den Olympischen Spielen realisierbar ist, wenn sie ihre Laufform hält. Sie kann eine echte Leistungsträgerin werden. "

