Peiffer stürmt aufs Podest

Es ist fast schon langweilig: Im Herren-Biathlon heißt die spannende Frage in dieser Saison eigentlich nur, wer begleitet Johannes Thingnes Bö und Martin Fourcade aufs Siegerpodest? Auch beim 10-km-Sprint von Antholz am Freitag (19.01.2018) machten die beiden wieder den Sieg unter sich aus. Trotz einer Strafrunde behielt Bö diesmal die Nase vorn - einmal mehr war er auf der Strecke der absolut Schnellste. Fourcade kam fehlerfrei durch und hatte am Ende trotzdem 12,8 Sekunden Rückstand auf den Norweger. Der Franzose baute damit seine beeindruckende Rekordserie aus - er stand in allen bisherigen Einzelrennen auf dem Podest.

Peiffer muss bis zum Ende zittern

Arnd Peiffer im Antholzer Winterwald.

Auch Arnd Peiffer gehörte zu den wenigen Startern, die alle Scheiben trafen. Der 30-Jährige ging zusammen mit Fourcade auf die Schlussrunde. Besser konnte es für den Deutschen nicht laufen: " Es war heute nicht mein bester Lauftag, ich hatte Glück, dass Martin dann vorbei kam. Ich bin froh über das fehlerfreie Schießen, es war heute nicht ganz einfach und so bin ich ganz stolz, dass es so gut geklappt hat." Peiffer sicherte sich Rang drei knapp vor dem Russen Anton Shipulin. Zum Schluss drohte sogar noch einmal Gefahr, als der Franzose Emilien Jacquelin mit Startnummer 94 heranstürmte. Nach dem zweiten Schießen lag er knapp vor Peiffer, konnte den hauchdünnen Vorsprung aber nicht ins Ziel retten.

Deutsche schießen zu viele Fehler

Wenn Benedikt Doll besser geschossen hätte, wäre ein Podestplatz in greifbarer Nähe gewesen. Der 27-Jährige hatte die zweitbeste Laufzeit hinter Bö. Mit vier Strafrunden reichte es zu Rang 13. Damit war Doll im Sprint zweitbester Deutscher. Erik Lesser und Simon Schempp konnten ihre Hoffnungen auf ein Topergebnis schon nach dem ersten Schießen begraben. Beide mussten je zwei Strafrunden drehen und legten stehend noch eine drauf. Lesser wurde 15. mit 1:49,9 Minuten Rückstand auf die Spitze. Schempp landete auf Rang 20. Einen Platz vor ihm kam Johannes Kühn ein, der sich ebenfall drei Schießfehler leistete. Roman Rees belegte Rang 29.