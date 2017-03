Platz zwei für Laura Dahlmeier

Für einen Sieg beim Sprint in Kantiolahti hat es für Laura Dahlmeier dann doch nicht gelangt. Die siebenfache Weltmeisterin verfehlte beim zweiten Schießen einen Schuss und die Strafrunde kostete der Bayerin zu viel Zeit. So fehlten ihr 18,3 Sekunden auf den Sieg. Den holte sich die Norwegerin Tiril Eckhoff in 19:18,40 Sekunden und mit einem tollen fehlerfreien, schnellen Schießen. Dritte wurde die Weißrussin Darya Domracheva mit einem Rückstand von 20,4 Sekunden auf Eckhoff.

Schießen bei Flutlicht

Laura Dahlmeier

Auf der schwierigen Strecke, die immer eisiger wurde, warteten anstrengende Steigungen auf die Damen und Laura Dahlmeier legte wieder die beste Laufzeit hin. Mit Startnummer 27 ging sie ins Rennen und machte von Anfang an Tempo. Beim Liegendschießen unter Flutlicht ging für die 23-Jährige noch alles auf: Fünf Schuss, fünf Treffer. Doch beim zweiten Schießen blieb die Partenkirchnerin nicht fehlerfrei und musste in die Strafrunde. 14 Sekunden Vorsprung hatte sie vor dem Schießen, doch die verlor sie auf der letzten Runde. Auch Tiril Eckhoff war sehr schnell unterwegs - zweitbeste Laufzeit insgesamt. Zudem blieb die Norwegerin fehlerfrei und machte ein super Rennen, das ihr am Ende ihren dritten Sieg brachte.

Dahlmeier kurz vor Gesamtweltcup

Laura Dahlmeier ist dem Gesamtweltcup wieder ein Stück näher gekommen. Denn die Sprint-Weltmeisterin und größte Konkurrentin von Dahlmeier, Gabriela Koukalová, blieb zwar beim ersten Schießen fehlerfrei. Doch beim Stehendschießen verfehlte die Tschechin den vierten Schuss und musste in eine Strafrunde. Die Weltcup-Zweite kam in 20:11.0 Minuten ins Ziel und landete am Ende auf Platz 13.

Nach dem Rennen sagte Dahlmeier, wie schon andere Athletinenn, dass die Zeitverschiebung und die Reisestrapazen von Korea zurück, schon noch zu spüren waren: " Es war nicht einfach, die richtige Einstellung zu finden, gerade nach der langen Reise ."

Solides Teamergebnis

Auch die weiteren deutschen Skijägerinnen machten einen guten Eindruck: Maren Hammerschmidt ging mit der 34 ins Rennen. Die 27-Jährige aus Winterberg traf fünfmal liegend, im zweiten Schießen unterlief ihr ein Fehler. Mit 57 Sekunden Rückstand auf die führende Eckhoff kam Hammerschmidt ins Ziel und belegte damit den 16. Platz, direkt vor Franziska Hildebrand. Die 29-Jährige schoss im Liegen ganz ruhig und fehlerlos. Die Siebte im Gesamtweltcup blieb auch im Stehendschießen fehlerfrei. Doch auch Hildebrand hatte, wie sie nach dem Rennen erklärte, die anstrengenden Reisestrapazen nach dem Weltcup in Südkorea noch in den Knochen: " Es ging schwer, insgesamt. " Vor allem die anstrengenden Anstiege machten ihr sehr zu schaffen, erklärte sie. So kam sie auf Rang 17.

Denise Herrmann

Einen Platz dahinter: Denise Herrmann, die mit Startnummer 93 als eine der Letzten ins Rennen ging. Und gleich im ersten Schießen unterliefen ihr zwei Fehler. Das machte erst einmal keine große Hoffnungen. Doch im Stehendschießen blieb Herrmann fehlerlos und konnte sich immer weiter nach vorne laufen. Am Ende langte es für sie mit der fünftbesten Laufzeit zu Rang 18. Und Nadine Horchler wurde Zwanzigste. Die 30-Jährige kam fehlerlos aus dem ersten Schießen und machte auch beim Stehendschießen alles richtig: Wieder kein Fehler. Die Biathletin vom SC Willingen kam mit 1:02.20 Minuten Rückstand ins Ziel und wird ebenfalls morgen bei der Verfolgung mit dabei sein.

Enttäuschte Mäkäräinen

Kaisa Mäkäräinen

Begeistert angefeuert von ihren Fans ging die Lokalmatadorin Kaisa Mäkäräinen ins Rennen, die ganz in der Nähe der Wettkampfstätte wohnt. Doch der 34-Jährigen misslang das Schießen gründlich: Zwei Fehlschüsse beim Liegendschießen, zwei im Stehen und die Finnin musste gleich viermal in die Strafrunde. Sehr enttäuscht kam Mäkärainen mit über 1,50 Minuten Rückstand ins Ziel und fiel im Klassement immer weiter zurück - so weit, dass sie morgen nicht in der Verfolgung starten wird.

Hinz musste absagen

Vanessa Hinz (Schliersee) sollte eigentlich wieder ins Team zurückkehren, konnte aber kurzfristig nicht an den Start gehen. Die 24-jährige Mixed-Weltmeisterin hatte nach einer Bronchitis Probleme mit dem Zwerchfell. Ebenfalls nicht dabei war Franziska Preuß.