Damen-Sprint in Antholz

Nein, diese Tiril Eckhoff hatte keiner auf der Rechnung. Die 27-jährige Norwegerin, die vor zwei Jahren Sprint-Weltmeisterin geworden war, tauchte in dieser Saison nie im Spitzenfeld auf. Sie kämpfte um die Form, legte Wettkampfpausen ein und meldete sich nun mit einem Paukenschlag zurück. "Ich war sehr nervös vor dem Rennen und bin sehr glücklich über diese Leistung und vor allem das saubere Schießen. Volle Pulle war das Motto auf der letzten Runde" , sagte die glückliche Siegerin im Ersten.

Perfektes Rennen reicht für Dahlmeier nicht zum Sieg