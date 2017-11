Video starten, abbrechen mit Escape Biathlon - die Single Mixed Staffel aus Östersund | Sportschau | 26.11.2017 | 38:57 Min. | Verfügbar bis 26.11.2018 | Das Erste

Weltcup in Östersund

Hinz und Lesser starten mit Platz zwei

Die deutschen Biathleten sind mit einem Podestplatz in der Single-Mixed-Staffel in Östersund in die Saison gestartet. Das Duo Vanessa Hinz und Erik Lesser wurde am Sonntag (26.11.2017) hinter dem starken österreichischen Team Simon Eder und Lisa Theresa Hauser Zweite. Auf Rang drei folgte Kasachstan mit Galina Wischnewskaja und Maxim Baum.