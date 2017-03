Laura Dahlmeier und Roman Rees haben bei der Single-Mixed-Staffel von Kontiolahti den dritten Platz belegt. Für Rees, der erst im Dezember sein Weltcup-Debüt gefeiert hatte, ist es der erste Sprung auf ein Weltcup-Podium. Die Deutschen mussten sich nur den überragenden Österreichern Lisa Theresa Hauser und Simon Eder geschlagen geben. Beide gewannen mit 32,8 Sekunden vor den USA (Susan Dunklee/Lowell Bailey) und 33,3 vor Dahlmeier/Rees. Roman Rees sagte im ZDF : "Aufgeregt war ich nicht, ich habe mich eher darauf gefreut, mit der Laura laufen zu dürfen. Ich bin das Format noch nie gelaufen. Ich hatte da richtig Lust drauf." Laura Dahlmeier meinte: "Im Endeffekt hat es super gut gepasst, und es hat super viel Spaß gemacht. Danke, dass der Roman heute mit mir gelaufen ist."

Erfolgreiche Aufholjagd

Laura Dahlmeier

Dahlmeier hatte das Rennen eröffnet und als Zweite an Rees übergeben. Dann leistete sich der unerfahrene Allgäuer zwei Nachlader, die ihn auf Platz zehn zurück warfen. Nun war wieder Dahlmeier gefragt. Sie führte das DSV-Duo wieder auf Rang vier. Am Ende blieb Rees cool und kam ohne Nachlader durch. Das war die Basis, um Frankreich um 3,2 Sekunden auf Platz vier zu verweisen.

Single-Mixed: Viel Schießen, wenig Laufen