Ole-Einar Björndalen hat seine letzte Chance auf einen Olympia-Startplatz nicht genutzt. Der Norweger, der in seiner langen Karriere praktisch alles abgeräumt hat, belegte im Einzelrennen in Ruhpolding nur den 42. Platz und verpasste die geforderte Norm (Platz sechs oder besser) deutlich. Eine weitere Qualifikationschance gibt es nicht.

Olympia als Tourist

Ole Einar Björndalen ist mit 13 Olympia-Medaillen der erfolgreichste Olympionike aller Zeiten.

Das Rennen war ein Abbild der gesamten Saison. Der 43-Jährige wirkte müde, konnte vor allem läuferisch nicht mit den Besten mithalten. In Ruhpolding lag der mit 13 Olympia-Medaillen - acht Mal Gold, vier Mal Silber, ein Mal Bronze - erfolgreichste Wintersportler aller Zeiten bis zur Hälfte des Rennens auf Olympia-Kurs. Mit zwei Fehlern beim dritten Schießen platzten dann jedoch alle Hoffnungen auf seine siebte Teilnahme. Diese war das große Ziel des Biathlon-Altmeisters.



1994 hatte Björndalen erstmals an Olympischen Spielen teilgenommen und gehörte seitdem zur Weltspitze. Die verpasste Qualifikation für die Spiele von Pyeongchang ist einer der wenigen sportlichen Niederlagen in einer fast makellosen Karriere. Bei Olympia bleibt dem besten Biathleten aller Zeiten nur die Zuschauerrolle und mehr Zeit für Tochter Xenia. Gemeinsam können die beiden nun Mama Darja Domratschewa, die das Olympia-Ticket sicher hat, unterstützen. Doch was passiert danach? Macht Björndalen weiter oder war das Einzel in Ruhpolding schon sein letztes Rennen?

Die Jungen haben die Ikone überflügelt

Ursprünglich wollte der Rekordweltmeister und Rekord-Weltcupsieger bereits nach der Heim-WM 2016 in Oslo seine Karriere beenden. Dort holte er mit 42 Jahren dann aber sensationell seine WM-Medaillen 41 bis 44. Danach erklärte er den Rücktritt vom Rücktritt. Er fühle sich wie ein 20-Jähriger. Das dürfte sich mittlerweile geändert haben.

Die jungen Athleten - vor allem aus dem eigenen Team - haben dem Altmeister den Rang abgelaufen. Sechs Konkurrenten in der norwegischen Mannschaft haben in der aktuellen Saison mehr Weltucp-Punkte gesammelt als Björndalen. Die Brüder Johannes Thingnes und Tarjei Bö, Emil Hegle Svendsen, Lars Helge Birkeland, Henrik L'Abée-Lund und Erlend Bjöntegaard erfüllten die vom Verband geforderte Norm - die Björndalen auch bei seiner letzten Chance in Ruhpolding verpasst hat.

