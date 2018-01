Preuß darf auf Hintertürchen für Olympia rechnen

Pyeongchang eventuell ohne Franziska Preuß? Für Gerald Hönig keine realistische Vorstellung: "Ohne so eine Athletin würde ich ungern zu den Olympischen Spielen fahren", gestand der Damen-Bundestrainer am Samstag im ZDF.

Lob vom Bundestrainer

Gerald Hönig

Beim Staffel-Sieg der DSV-Athletinnen in Ruhpolding zeigte die 23-jährige Preuß eine tadellose Leistung, was Hönig ein dickes Lob entlockte: "Sie hat letzte Woche in Oberhof in der Staffel überzeugt und heute wieder." Preuß ist die Einzige aus dem deutschen Team, die noch nicht die Olympia-Norm erfüllt hat. Dafür müsste sie im Einzel einmal unter die Top Acht oder zweimal unter die Top 15 laufen. Ihr bestes Saisonergebnis war bisher Rang zwölf im Sprint von Oberhof. "Ich habe schon den Olympia-Druck mit der halben Norm. Im Einzel bin ich nicht so gelöst wie in der Staffel, wo es nicht um die Olympia-Norm geht", gab Preuß zu bedenken.

Noch eine Chance und ein Fürsprecher

Eine Chance hat die Athletin vom SC Haag noch. Bei der Olympia-Generalprobe in der kommenden Woche in Antholz könnte sie das Ticket für Südkorea lösen. Sollte es nicht klappen, müsste der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) zu ihren Gunsten entscheiden. Mit Gerald Hönig hat sie einen leidenschaftlichen Fürsprecher.

red/dpa | Stand: 13.01.2018, 16:50