Tests negativ - keine Sanktionen gegen Team Kasachstan

Die bei der Hausdurchsuchung genommenen Proben der kasachischen Athleten sind negativ. Das gab Nicole Resch, Generalsekretärin der Interntionalen Biathlon-Union heute bekannt. "Es wurden Blut- und Urinproben aller Athleten entnommen. Wir sind sehr glücklich, dass die Untersuchungen dieses Ergebnis gebracht haben" , sagte Resch. Es gebe daher "keinen Grund, Sanktionen zu erteilen."

Beim kasachischen Team war das Vorgehen der österreischischen Bundespolizei allerdings auf Unverständnis gestossen, da es am Tag vor der Mixed-Staffel stattgefunden hatte. Dadurch habe die Leistung des Teams gelitten, sagte Andrej Krijukow, Vizepräsident des kasachischen Verbandes. "Wir respektieren die Rechte der Behörden. Aber das Vorgehen der Beamten war unverhältnismäßig und beeinträchtigte unsere Athleten in deren Leistungen" , so Krijukow. Kritik kam auch von Biathletin Galina Wischnewskaja: "Wir haben nicht genau gewusst, um was es geht und waren sehr verängstigt."

Einsatz war lange geplant

Am vergangenen Mittwoch hatten Beamte des österreichischen Bundeskriminalamtes (BK) bei einer Razzia vor dem WM-Auftakt in Hochfilzen im kasachischen Teamhotel "zahlreiche medizinische Produkte und Medikamente" sichergestellt. Es war ein lange geplanter Einsatz von rund 30 Beamten, nachdem es zuvor Hinweise auf verdächtige Handlungen gegeben hatte. Im Januar, so die Mitteilung des BK, sei beobachtet worden, wie Insassen mehrerer Kleinbusse an einer Tankstelle in Osttirol einen großen Karton entsorgt hätten.

Ermittlungen des Budeskriminalamtes gehen weiter

Im Karton befand sich demnach " eine beträchtliche Menge an gebrauchtem medizinischen Einwegmaterial wie Einwegspritzen, Infusionen und Ampullen sowie handschriftliche Aufzeichnungen, die auf einen Dopingvorgang schließen ließen." Zudem wurden diverse Akkreditierungen für IBU-Veranstaltungen gefunden. Die medizinischen Produkte und Medikamente wurden einem Kontrollorgan der NADA Österreich übergeben. Nach Auswertung der Dokumente wurde der Karton samt Inhalt dem kasachischen Biathlon-Team zugeordnet. Um "das Team beisammen zu haben", erfolgte die Razzia am Rande der WM, teilte das BK mit. "Das Bundeskriminalamtes ermittelt in dieser Sache weiter, dass wird aber noch Wochen und Monate dauern, bis Ergebnisse vorliegen" , sagte Resch.

ibu/sid | Stand: 15.02.2017, 17:27