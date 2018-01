Es gibt wenig, auf das man sich im Biathlon verlassen kann. Vielleicht, dass Martin Fourcade in fast jedem Rennen auf dem Podest steht - so, wie einst Ole Einar Björndalen in seinen großen Zeiten. Und vielleicht, dass es beim Weltcup in Oberhof neblig ist. Sonst ist aber schwer vorherzusagen, wie so ein Biathlon-Wettkampf abläuft - und das macht den Sport ja auch so unterhaltsam und abwechslungsreich. Allein in den zwölf Rennen dieser Saison gab es neun verschiedene Siegerinnen.

Immer wieder im Olympiajahr

Verlassen kann man sich aber auch auf Anastasiya Kuzmina. Regelmäßig alle vier Jahre, immer dann, wenn Olympia ansteht, kommt die Slowakin in Superform. In Vancouver 2010 lief sie im Sprint zu ihrem überhaupt ersten Sieg und schnappte Magdalena Neuner Olympiagold weg. Und das, obwohl sie zwei Jahre zuvor ein Baby bekommen hatte.

In Sotschi 2014 wiederholte sie ihren Triumph. Danach wurde es wieder ruhiger um die Slowakin, sie brachte 2015 eine Tochter zur Welt. Und in diesem Winter ist sie plötzlich wieder da. So stark wie nie zuvor, wie das Gelbe Trikot beweist, das sie derzeit stolz durch den Thüringer Wald trägt. Erst am Donnerstag (04.01.18) gewann sie den Sprint von Oberhof.

Konkurrenz ist verwundert

Auf den Punkt in Top-Form: Phänomen Anastasia Kuzmina

Die Zahlen sind wirklich beeindruckend, Kuzmina ist ein Phänomen: Ihre Laufleistung verbesserte sie innerhalb von nur einem Jahr um drei Prozent, aktuell ist sie fünf Prozent schneller als der Durchschnitt ihrer Konkurrentinnen unterwegs. Bei ihrem letzten Start in Oberhof im Jahr 2013 war sie mit der neuntbesten Laufzeit im Sprint noch fast 30 Sekunden langsamer war als die laufstarke Finnin Kaisa Mäkäräinen.

Bei ihrem Sprintsieg am Donnerstag ließ sie Mäkäräinen, die nach wie vor zu den besten Läuferinnen im ganzen Feld zählt, 35 Sekunden hinter sich. "Sie war schon in Vancouver und in Sotschi stark. Ich weiß auch nicht, wie sie das macht" , musste Mäkäräinen nach dem Sprint anerkennen.

"Es gibt kein Geheimnis"

Und Kuzmina selbst? Die Schwester des russischen Biathleten Anton Schipulin, die nach ihrer Heirat mit dem Israeli Daniel Kuzmin Kuzmina heißt und in der Slowakei lebt, erklärt ihren Leistungssprung mit einem Lächeln - und mit Schulterzucken. "Da gibt es kein Geheimnis. Es hängt alles an der guten Vorbereitung. Ich konnte in diesem Jahr besser trainieren als in der vergangenen Saison. Und beim Sprint habe ich am Start gemerkt, dass ich richtig gutes Material hatte" , erklärt die 33-Jährige das Phänomen Kuzmina.

Unterstützend komme hinzu, dass die gebürtige Russin um die Weihnachtsfeiertage zusammen mit dem russischen und dem ukrainischen Team in Pokljuka eine perfekte Vorbereitung gehabt habe. Nicht zu vergessen der Babyeffekt - nach Schwangerschaften waren bereits Liv-Grete Poirée, Marie Dorin-Habert oder auch Darja Domratschewa stark zurückgekommen. "Ich vermisse meine Kinder, sie geben mir Extra-Energie" , sagt Kuzmina.

Beste Chancen auf Podest im Verfolger

"In dieser Form ist sie jedenfalls schwer zu schlagen" , blickt Mäkäräinen auf den Verfolger der Damen voraus. Die Statistik verspricht zumindest eine Top-drei-Platzierung für Kuzmina. Nach einem guten Sprint war Kuzmina in der Vergangenheit auch im folgenden Verfolgungsrennen stark. Sieben Mal schaffte sie es im Sprint aufs Podest und schaffte es in fünf anschließenden Jagdrennen in die Top 3. Auf manche Sachen im Biathlon kann man sich eben doch verlassen.

Stand: 06.01.2018, 11:29