Olympia-Generalprobe und letzte Chance

Bei Franziska Preuß muss in Südtirol noch einmal alles passen: Die 23-Jährige hat bisher nur die halbe Olympia-Norm in der Tasche (Platz 12 beim Sprint in Oberhof) und muss um ihren Platz bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang zittern. Damen-Bundestrainer Gerald Hönig hatte ihr zwar selbst beim Verpassen der Norm bereits einen Platz beim Saisonhighlight in Aussicht gestellt - Geschenke will Preuß aber nicht: " Das ist aber nicht mein Anspruch. Mit einer Sonderregelung möchte ich nicht gern nach Südkorea. "



Hönig hat zuletzt signalisiert, dass er nicht auf ein Talent wie Preuß verzichten will: " Ohne eine Sportlerin wie Franzi Preuß würde ich ungern zu den Olympischen Spielen fahren. " Zuletzt überzeugte sie besonders in der Staffel, mit der sie bei den Heim-Weltcups in Oberhof und Ruhpolding die Plätze zwei und eins erreichte. Dennoch ist die Situation nicht leicht für die von zahlreichen Krankheits- und Verletzungspausen geplagte Skijägerin. " Ich spüre den Olympia-Druck. Es fällt mir schwer, das auszublenden ", so Preuß.

Dahlmeier freut sich auf Südtirol

Laura Dahlmeier kann den Weltcup hingegen etwas entspannter angehen. Für sie geht es nach zwei überstandenen Infekten und den damit verbundenen schwankenden Leistungen vor allem um den Formaufbau. " Ich bin fit und denke, dass der Fahrplan passt ", sagte Dahlmeier. Zudem erklärte sie die Wettkämpfe in Südtirol zu ihrem persönlichen " Lieblings-Weltcup ": " Das macht immer richtig viel Spaß dort. Das ist eine so tolle Landschaft, ein richtiges Winter-Wunderland ", so die siebenfache Weltmeisterin. Bisher lief es für die 24-Jährige in der Höhe von Antholz aber nicht so berauschend. Nur einmal konnte sie bislang dort in einem Einzelrennen gewinnen.



Ganz anders Simon Schempp: Bereits fünf Mal war er der Schnellste in Südtirol und hatte zwischenzeitlich den Titel "König von Antholz" inne. Dass es diesmal für ganz oben reicht, ist angesichts der überragenden Martin Fourcade und Johannes Thingnes Bö unwahrscheinlich. Zudem sieht sich Schempp " körperlich noch nicht zu 100 Prozent wiederhergestellt ", ein Verzicht auf die Wettkämpfe stand aber nie zur Debatte. " Für die Kondition bringt es sehr viel, die Rennen zu bestreiten. Außerdem wäre die Pause bis zu den Olympischen Spielen doch recht lang ", sagte Schempp.

Simon Schempp gewann in Antholz von 2014 bis 2016 drei Jahre in Folge den Sprint. (Archiv)

Keine Änderungen im Team