Paradoxe Situation in Oberhof: Der Biathlon-Sprint der Damen fand am Freitag unter idealen Bedingungen mit Sonne, einer geschlossenen Schneedecke und vor einer tollen Kulisse von 14.000 Zuschauern statt. Und trotzdem reißt die Diskussion um die Zukunft des Thüringer Wintersportzentrums als Weltcupstandort nicht ab.

Lesser: "Da kommen 50 Schulkinder …“

Erik Lesser: Diskussion ist "nicht nachzuvollziehen"

Erik Lesser, zweifacher Biathlon-Weltmeister und bekannt für klare Worte, hat auch hier eine deutliche Meinung. Der 26-Jährige kritisiert Überlegungen, Oberhof ab 2019 aus dem Weltcupkalender zu streichen, als " völligen Quatsch ". Lesser, der u.a. in Oberhof trainiert, sagte am Freitag, er könne die Diskussion so lange " nicht nachvollziehen ", so lange man an Weltcuporte fahre, " wo alles andere als Weltcupbedingungen sind. " Als Beispiel nannte der Thüringer die Wettkämpfe im Februar 2016 in Presque Isle ( USA ). " Da kommen 50 Schulkinder und machen so ein bisschen Party. Wir laufen die Strafrunde um das Skigebäude herum. Das muss man sich mal vorstellen. Das wäre in Oberhof undenkbar. "

Lesser: "Wird ständig rumgemeckert"

In seine Verteidigung schloss der zweifache Olympiasilbermedaillengewinner auch Ruhpolding und das italienische Antholz ein, die zusammen mit Oberhof seit Jahren im Januar stattfinden. " Da wird ständig rumgemeckert, was alles nicht passt. Aber erst wenn wir die Weltcups, die am Rande von Oberhof, Ruhpolding und Antholz stehen, auf 100 Prozent bekommen, können wir hier rummeckern. "

IBU-Präsident Besseberg: "Oberhof ist ein Klassiker"

Besseberg: "Werde Entscheidung nicht verraten"

Was Lesser etwas beruhigen dürfte: Mittlerweile gibt es Signale vom Weltverband IBU , auch über 2018 hinaus mit Oberhof zu planen. IBU -Renndirektor Borut Nunar hatte im Vorfeld des derzeit im Thüringer Wald stattfindenden Weltcups durchblicken lassen, dass die Chancen auf einen Verbleib im Kalender gut stünden. IBU -Präsident Anders Besseberg sagte im MDR : " Oberhof ist einer unserer wichtigen Klassiker. " Eine Expertenkommission des Weltverbandes habe bereits eine Empfehlung zur Zukunft von Oberhof ausgesprochen. " Wie diese Empfehlung aussieht werde ich aber nicht verraten. Die Entscheidung fällt im Juni ", so der Norweger.

Mäkäräinen: "Weltverband sollte offener sein"

Mäkäräinen: "Es gibt viele große Nationen"

Den versöhnlichen Worten aus der IBU -Zentrale stehen Stimmen gegenüber, die den deutschen Doppel-Weltcup in Oberhof und Ruhpolding Anfang Januar hinterfragen. Die französische Vierfach-Weltmeisterin Marie Dorin Habert sagt beispielsweise: " Oberhof ist ein schönes Rennen. Aber vielleicht sollte es sich ändern, dass Deutschland zwei Rennen austrägt. " Finnlands Biathlon-Superstar Kaisa Mäkäräinen fordert: " Der Weltverband sollte offener für andere Veranstalter sein. " Die zweifache Gesamt-Weltcupsiegerin erklärt: " Wir haben zwei Weltcups in Deutschland. Es gibt aber mittlerweile viele große Nationen, die auch gute Rennen veranstalten. "

Neuer Verteilungskampf?

Dorn Habert: "Vielleicht sollte es sich ändern"

Ein bedeutendes Argument für Rennen in Deutschland sind ein finanzstarker TV-Markt und hohe Einschaltquoten. Doch mit dem steigenden Erfolg und Interesse von Biathlon in anderen Ländern wachsen auch da die Hoffnungen, regelmäßig Heimweltcups austragen zu dürfen. Möglicherweise ist das der Beginn eines neuen Verteilungskampfes. Weltcup-Dominator Martin Fourcade, Marie Dorin Habert und Co. mussten vier Jahre auf einen Weltcup in Frankreich warten - erst im Dezember 2017 steht Annecy wieder im Kalender. In Finnland gastieren die besten Biathleten nach der WM 2015 erst wieder im Frühjahr 2018. Die starken Tschechen um Gabriela Koukalova mussten mit ihrem Weltcuport Nove Mesto in der vergangenen Saison aussetzen. Verständlich wäre es allemal, wenn die Organisatoren in diesen Orten das scheinbar feste Januar-Trimester mit Oberhof, Ruhpolding und Antholz aufbrechen wollten.

Oberhof hat in den letzten Jahren aufgerüstet

Die Debatte um Oberhof ist nicht neu. Immer wieder sorgte der Weltcup für Diskussionen, zumeist wegen schlechter Wetterbedingungen mit wenig Schnee und Nebel. Zwei prominente Kritiker hatte der Weltcuport 2015, als Martin Fourcade und Darija Domratschewa nach vier Tagen mit Nebel, Wind und Schneemangel von unfairen Bedingungen sprachen. Der Weltverband forderte schließlich eine Modernisierung der Infrastruktur und eine Sicherstellung der Schneeproduktion. Da haben die Thüringer mittlerweile erheblich nachgebessert.

Stand: 07.01.2017, 07:45