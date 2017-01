Die weltbesten Biathleten sorgen noch bis Sonntag (08.01.2017) in Oberhof für ein Spektakel und tausende Fans sind bei den Wettbewerben im thüringischen Biathlon-Mekka dabei. Für sie gibt es jetzt eine gute Nachricht. Oberhof wird sich um die Austragung der Weltmeisterschaften im Jahr 2023 bewerben.

Schub für den Biathlon-Nachwuchs

"Wir gehen mit viel Power die Bewerbung für 2023 an. Es ist für uns sehr wichtig, Weltmeisterschaften zu bekommen, denn eine WM ist ein Schaufenster für die jeweilige Disziplin" , sagte DSV-Präsident Franz Steinle am Samstag (07.01.2017) am Rande des Weltcups. Man gehe optimistisch in die neue Bewerbungsrunde und erhoffe sich von einer erfolgreichen Bewerbung einen weiteren Schub für den Biathlon-Sport in Deutschland.

2020 - Niederlage gegen Antholz

Das Biathlon-Stadion in Oberhof.

2004 fand die letzte WM in Oberhof statt, 2012 wurden die Medaillen auch auf deutschem Boden vergeben, allerdings im bayerischen Ruhpolding. Jetzt also wieder Oberhof. Vielleicht. Die letzte Bewerbung – für die Titelkämpfe 2020 – war nicht von Erfolg gekrönt. Die Delegierten des Biathlon-Weltverbandes IBU entschieden sich für Antholz. Auf eine Bewerbung für die WM 2021 hatte der DSV aus finanziellen Gründen verzichtet, da Oberstdorf bereits die nordische Ski-WM 2021 veranstaltet. Den Zuschlag für die Welttitelkämpfe 2021 hatte das sibirische Tjumen erhalten. Ob es dabei bleibt, ist aber angesichts des russischen Dopingskandals inzwischen fraglich geworden. Eine Entscheidung dazu soll in der kommenden Woche fallen.

Weltcup in Oberhof "unverzichtbar"

Florian Kurz, Franz Steinle, Birgit Klaubert und Peter Heinrich gaben die WM-Bewerbung bekannt.