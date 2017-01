Heim-Weltcup

Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Montag bekannt gab, wird Dahlmeier in Oberhof lediglich im Massenstartrennen dabei sein. Der Sprint am Freitag sowie die Verfolgung am Samstag finden ohne die 23-Jährige statt. Damit riskiert Dahlmeier zwar ihre Führung im Gesamtweltcup. Ein anderes Saisonziel ist ihr aber noch wichtiger: "Mein großes Ziel ist die WM in Hochfilzen. Dort möchte ich einhundertprozentig fit am Start stehen. Ich weiß aus den vergangenen Jahren, dass mir so eine Pause gut tut und ich mit meinen Kräften haushalten muss, wenn ich gesund durch die Saison kommen will."

Weltcupführung in Gefahr

Die ersten drei Weltcupwochen, so Dahlmeier, hätten für sie nicht besser laufen können. "Dass ich aktuell das gelbe Trikot habe, ist ein Traum. Aber ich mache mir ehrlich gesagt noch nicht so viele Gedanken über den Gesamtweltcup. Dazu kann und wird noch viel zu viel im Verlauf des Winters passieren." Deshalb habe sie mit den Trainern vereinbart, in Oberhof kürzer zu treten. Dahlmeier hat in diesem Winter bislang drei Weltcup-Rennen gewonnen und führt die Gesamtwertung vor der Finnin Kaisa Mäkäräinen und Gabriela Koukalova (Tschechien) an.

Preuß nach grippalem Infekt zurück

Neben Dahlmeier gehören in Thüringen Miriam Gössner (Garmisch), Maren Hammerschmidt (Winterberg), Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld), Vanessa Hinz (Schliersee), Nadine Horchler (Willingen) sowie Franziska Preuß (Haag) zum DSV-Aufgebot. "Insgesamt ist die Mannschaft gut über die Feiertage gekommen. Nur Franziska Preuß hat es leider mit einem grippalen Infekt erwischt, aber wir gehen davon aus, dass sie in Oberhof wieder einhundertprozentig fit am Start stehen kann" , so Bundestrainer Gerald Hönig.

"Ich erwarte einen Hexenkessel"

Freut sich auf Oberhof: Erik Lesser

Bei den Männern werden Matthias Bischl (Söchering), Benedikt Doll (Breitnau), Florian Graf (Eppenschlag), Erik Lesser (Frankenhain), Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) und Simon Schempp (Uhingen) am Start sein. Insbesondere Erik Lesser hat sich einiges vorgenommen: "Ich habe in der Weltcuppause zu Hause in Oberhof trainiert und Kraft getankt. Die Strecke steht und das Training auf Ski und am Schießstand lief nach Plan."

Von den Biathlon-verrückten Oberhofern erwartet er nicht weniger als eine Superstimmung am Schießstand und auf der Loipe: "In Oberhof erwarte ich einen Hexenkessel. Es freut mich, dass der Weltcup in diesem Jahr stattfindet. Ich bin entspannt und möchte in die Top-15 laufen - nehme aber auch gerne eine Platzierung etwas weiter oben."

Stand: 02.01.2017, 15:01