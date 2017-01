Massenstart in Oberhof

Das war der pure Wahnsinn! Simon Schempp (Uhingen) und Erik Lesser (Frankenhain) haben Deutschland beim Heimrennen in Oberhof einen Doppelsieg beschert. Im Massenstartrennen am Sonntag (08.01.2017) kochten die Beiden auf den letzten Metern den bisherigen Überflieger Martin Fourcade (Frankreich) ab. "O h, wie ist das schön" , sangen die tausenden Fans im ausverkauften Stadion am Grenzadler.

Energieleistung von Schempp und Lesser

Schempp und Lesser auf dem Podest - Fourcade verneigt sich

Schempp feierte seinen ersten Sieg in diesem Winter. Und was für einen! Auf der letzten Runde lieferte sich der Uhinger einen packenden Zweikampf mit Seriensieger Fourcade. Zwischen diesen beiden schien sich der Tagessieg zu entscheiden. Als Lesser am letzten Anstieg von hinten heransprintete, lief plötzlich ein Trio der Ziellinie entgegen. Schempp ging einige Meter vor dem Ziel an Fourcade vorbei - dahinter spielten sich dramatische Szenen ab. Lokalmatador Lesser kam in seinem Revier immer näher heran und rutschte mit einem Ausfallschritt einen Wimpernschlag vor Fourcade ins Ziel.

Kleiner Lesser kocht großen Fourcade ab

Der Ur-Schrei des Erik Lesser

"Ich hätte nie geglaubt, dass sich der Fourcade vom kleinen Lesser abkochen lässt ", frohlockte der Thüringer im Interview und schilderte seine letzten Meter so: "Kopf runter und Vollattacke" . Dass es zu Platz zwei reichen würde, "hätte ich nie geglaubt" . Schempp strahlte im Ziel über das ganze Gesicht und sagte: "Martin Fourcade hat nach dem vierten Schießen angegriffen und ich konnte zum Glück dranbleiben, dann habe ich im Windschatten Körner gespart, die am Ende entscheidend waren."

Gute Schießleistungen die Grundlage

Schempp und Lesser legten am Schießstand den Grundstein zum Sieg. Beide zielten nur einmal daneben. Der spätere Sieger musste beim dritten Schießen in die Runde. Lesser, der gemeinsam mit Ole-Einar Björndalen (Norwegen) als Erster zum letzen Schießen gekommen war, verfehlte dort eine Scheibe. Auch Björndalen musste einmal in die Runde. Schempp und Fourcade hatten ihre Nerven im Griff und trafen. Das war vor allem bei Fourcade erstaunlich. Er musste nach dem dritten Schießen sogar zwei Mal in die Runde und hatte 44 Sekunden Rückstand. Auf der Strecke saugte er sich heran, machte mehr als 20 Sekunden gut und blieb so im Geschäft.

Massenstart: Schempp gewinnt vor Lesser und Fourcade

Doll mit zwei Fehlern auf Platz sechs

Den traumhaften Tag aus deutscher Sicht krönte Benedikt Doll. Der Ruhpoldinger, zwischenzeitlich nach zwei Fehlern schon abgeschlagen, kämpfte sich auf den sechsten Platz vor. Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld), Zweiter im Verfolger am Samstag, wirkte nicht ganz so frisch und landete mit vier Fahrkarten auf dem 18. Platz. Der sächsische Belgier Michael Rösch kam unmittelbar nach Peiffer mit + 1:39.90 Minuten Rückstand auf den 19. Platz.