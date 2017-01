Biathlon-Quartett verpasst bei WM-Generalprobe Top Five

Das deutsche Biathlon-Quartett der Herren hat bei der letzten Generalprobe vor der WM in Hochfilzen nicht ganz nach vorne laufen können. Beim Massenstart in Antholz (ITA) verpassten Simon Schempp und Erik Lesser die besten fünf Plätze.

Am Ende wurde Schempp Siebter direkt vor Lesser. Der Thüringer Lesser lag zwischenzeitlich sogar in Führung, schoss beim letzten Schießen aber einmal daneben und fiel entscheidend zurück. Mitfavorit Schempp musste am Ende einer Aufholjagd Tribut zollen. Der Sieg ging an Massenstart-Weltmeister Johannes Thingnes Bö. Der Norweger feierte seinen ersten Saisonsieg.

Für Benedikt Doll und Arnd Peiffer reichte es nach mäßigen Schießleistungen im 30-köpfigen Feld zu den Plätzen 19 und 21.