Massenstart Damen

Laura Dahlmeier hat sich nach ihrer verlängerten Weihnachtspause am Sonntag (08.01.2017) mit einem starken zweiten Platz beim Massenstartrennen in Oberhof zurückgemeldet. Die Garmischerin musste nur Gabriela Koukalova den Vortritt lassen. Die Tschechien, die seit gestern im Gelben Trikot der Weltcup-Gesamtführenden läuft, zeigte zum Abschluss eine tadellose Vorstellung. Sie traf alle 20 Scheiben und war damit nicht zu schlagen. Dahlmeier ließ eine Scheibe stehen und hatte im Ziel 30,7 Sekunden Rückstand. Als Dritte sorgte Eva Puskarcikova (Tschechien) für eine Überraschung. Franziska Hildebrand durfte sich über Platz sechs freuen.

Dahlmeier hatte schwere Beine

"Ich habe wieder alles richtig gemacht. Es war nicht einfach, weil ich nicht wusste, wo ich stehe. Nach dem Training hatte ich schwere Beine" , sagte Dahlmeier im ZDF. Ihren Verzicht auf die anderen beiden Einzel begründete sie nochmal mit der Belastung: "Wenn ich an den Start gehe, will ich 100 Prozent geben können und nicht nur einfach mitlaufen."

Neben Dahlmeier lag auch Franziksa Hildebrand lange auf Podestplatzkurs. Doch mit insgesamt zwei Fehlern war Rang drei nach dem letzten Schießen weg. Auf der Schlussrunde kämpfte Hildebrand um Rang vier, verlor aber den Schlussspurt gegen die Kasachin Galina Wischnekskaja und die Ukrainerin Julia Dschyma.

Hinz und Hammerschmidt schwächeln

Fünfte im Sprint, Vierte in der Verfolgung - nach zwei Traumtagen musste Maren Hammerschmidt am Sonntag der Anstrengung Tribut zollen. Die in den Tagen zuvor so sichere Schützin verfehlte insgesamt sechs Scheiben und landete im 30er-Feld auf Rang 20. Auch Vanessa Hinz hatte einen Tag nach ihrer unglaublichen Aufholjagd nicht ganz so viel Zielwasser intus. Bei jeder der vier Schießeinlagen machte sie einen Fehler. Mit 600 Extra-Metern sprang für die Bayerin nur Rang 21 heraus.

Mäkäräinen mit sieben Fehlern auf Platz acht

Nach dem ersten Schießen hatte sich mit Kaisa Mäkäräinen (Finnland) schon eine der Top-Favoritinnen verabschiedet. Sie kam als Erste zum Schießen und nach vier Fehlern als Letzte zurück. Am Ende standen bei ihr sieben fehler zu Buche. Der achte Platz - natürlich mit Laufbestzeit - ist umso bemerkenswerter. Nur 1:39,9 Minuten Rückstand hatte die Finnin im Ziel. Auch Marie Dorin-Habert (Frankreich/14.) und Dorothea Wierer (Italien/17.) mussten sich nach zwei Fehlern hinten anstellen.

So lief das Rennen

An die Spitze hatte sich nach den ersten fünf Schüssen Tatjana Akimowa (Russland) gesetzt. Dahinter machte eine Fünfergruppe, zu der Laura Dahlmeier und Franzi Hildebrand gehörten, Druck. Letztere ließ beim zweiten Liegendanschlag eine Scheibe stehen und verlor zunächst den Anschluss an die fehlerfreien Spitzenläuferin Dahlmeier und Koukalova. Während die neue Weltcup-Spitzenreiterin aus Tschechien fehlerfrei blieb, musste Dahlmeier nach dem dritten Schießen einmal in die Strafrunde und kehrte als Sechste mit 28 Sekunden Rückstand zurück. Vor ihr war nun auch wieder die diesmal fehlerfreie Hildebrand.



Dahlmeier zeigte aber, welch exzellente Skifahrerin sie ist. Scheinbar mühelos stürzte sie sich die schwierigen Abfahrten hinunter und kam als Zweite hinter Koukalova zum letzten Schießen. Die Tschechien blieb erneut fehlerfrei, Dahlmeier konterte und räumte ebenfalls ab. Mit 30 Sekunden Rückstand bog die Deutsche in die letzte Runde ab. Platz eins war nicht mehr drin, aber den zweiten Rang sicherte die beste deutsche Biathletin mit einem starken Rennen ab.