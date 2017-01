Nadine Horchler schreibt Biathlon-Märchen

Biathletin Nadine Horchler hat am Samstag ein kleines Biathlon-Märchen geschrieben. Die 30-Jährige, die normalerweise nur im zweitklassigen IBU-Cup startet, gewann den Massenstart-Weltcup in Antholz (ITA) und feierte sensationell ihren ersten Weltcup-Triumph überhaupt.

Horchler bezwingt Koukalova und Dahlmeier

Nadine (re.) und ihre drei Jahre jüngere Schwester Karolin, ebenfalls eine Biathletin.

Nach schon erstaunlichen null Fehlern bei den vier Schießen behielt Horchler, die als 30. um ein Haar die Massenstart-Quali verpasst hätte, im Duell mit der Weltcup-Zweiten Gabriela Koukalova die Nerven und bezwang die Tschechin im Endspurt. Horchler sagte im ZDF: "Ich wusste in der letzten Runde, wir dürfen nicht dahinter sein, in der letzten Kurve - und da hab ich mir gesagt, ich versuche es einfach einmal. Und da bin ich einfach vorbei, da hat das Stadion gebebt und ich habe meinen eigenen Atem nicht mehr gehört." Mit einer tollen letzten Runde holte Laura Dahlmeier noch 16 Sekunden auf und schaffte es sogar noch vor Koukalova auf Rang zwei. Den Antholz-Auftakt hatte die Partenkirchenerin am Donnerstag gewonnen. Für Horchler war es erst der dritte Massenstart-Weltcup überhaupt. Die Sportsoldatin aus Mittenwald feierte 2011 ihr Weltcup-Debüt, konnte sich in der 1. Liga aber bislang noch nicht etablieren. Stattdessen gewann sie 2015/2016 den zweitklassigen IBU-Cup. Antholz aber ist ein gutes Pflaster: Hier hatte sie vor vier Jahren zweimal jeweils den fünften Platz belegt - ihre bis dato besten Weltcup-Ergebnisse im Einzel.

Letztes WM-Ticket für Horchler

Horchler ergatterte nun das letzte freie Ticket für die WM in Hochfilzen (9. bis 19. Februar). Dahlmeier, die ihre Führung im Gesamtweltcup vor Koukalova (669:652 Punkte) ausbaute, hatte vor dem letzten Schießen in Führung gelegen. Dann patzte sie aber zweimal, während Horchler auch die letzten der 20 Scheiben abräumte. Auf der Schlussrunde wuchs Horchler dann über sich hinaus und überholte Koukalova. Dahlmeier sagte zu Horchlers Coup: "Der erste Sieg ist immer etwas Besonderes. Ich freue mich für Nadine, es wurde auch langsam Zeit." 2012 5. Plätze

Neben Horchler und Dahlmeier überzeugte auch Nadine Hinz (2 Fehler) auf Rang acht. Für Maren Hammerschmidt lief es nur bis zur Halbzeit gut, sie wurde mit fünf Fehlern unmittelbar vor Franziska Hildebrand (3 Fehler) 20.

