Ob ein erfolgreicher Sportler auch ein großer Champion ist, zeigt sich ja bekanntlich durch das Auftreten in Momenten der Niederlage. Kurzes Überlegen – und sofort fallen jedem Sportfan einige Beispiele für mehr oder weniger gezeigte menschliche Größe ein - vom verweigerten Handschlag bis zur berührenden Respektbezeugung.

Vogts und Tyson vs. Williams und Schumacher

Eines Klassikers schlechten Stils bediente sich der damalige Fußball-Bundestrainer Berti Vogts mit seinen Verschwörungstheorien nach dem WM-Aus 1998. Oder Schwergewichtsboxer Mike Tyson, der nach seinem berühmten Ohrenbiss die Disqualifikation nicht akzeptieren wollte und versuchte, auf Gegner Evander Holyfield, den Ringrichter und die Polizei loszugehen. Radstar Mario Cipollini streckte nach einer verlorenen Etappe beim Giro d’Italia einst einen Kontrahenten nieder, weil der ihm zuvor den Weg abschnitt.



Wie man in der Niederlage Größe zeigen kann, demonstrierte dagegen vor gut einem Jahr Tennisspielerin Serena Williams nach der Finalniederlage bei den Australian Open mit ihrem Applaus für Angelique Kerber. Und auch der als egozentrisch geltende Ronaldo mit dem Fan-Selfie nach der gefühlten Niederlage Portugals beim EM-0:0 gegen Österreich. Der frühere Formel-1-Weltmeister Damon Hill sagte einmal über Michael Schumacher, er habe von dessen positiver Ausstrahlung auch bei Niederlagen gelernt, "dass es einen Weg gibt, Zweiter zu werden und trotzdem ein Sieger zu sein."

Verneigung vor Schempp und Lesser

Fourcades Verneigung.

Im Thüringer Wald, im oft vom Nebel verhangenen Oberhof, wurden die Zuschauer des Biathlon-Weltcups am vergangenen Sonntag ebenfalls Zeuge dieser von Hill beschriebenen Maxime. Martin Fourcade, aktuell unbestritten bester Biathlet der Welt, musste sich in einem packenden Massenstart-Finale den beiden Deutschen Simon Schempp und Erik Lesser geschlagen geben. Ein Szenario, so unwahrscheinlich, dass Wettanbieter bereit waren, für zwei Euro Einsatz knapp 1.000 Euro Gewinn auszuschütten. Die noch größere Überraschung für viele der 18.000 Zuschauer folgte dann aber bei der Siegerehrung: Fourcade reagierte nicht etwa schmollend oder mit der Arroganz eines beleidigten Champions. Er verneigte sich bei der Siegerehrung tief vor seinen Kontrahenten. Später sagte er: "Ich bin so schnell gelaufen wie ich konnte. Es war ein harter und großer Kampf. Simon und Erik waren heute einfach besser."

Ausgerechnet Fourcade

Fourcade polarisiert: U.a. mit einem Jubel am Schießstand.

Ausgerechnet Fourcade. Ausgerechnet dieser polarisierende Franzose, der von manchem Fans als selbstverliebte Biathlon-Blaupause zu Ronaldo gesehen wird. Dessen Verhalten im Wettkampf immer wieder als überheblich und respektlos gedeutet wird. Wenn er beispielweise bereits am Schießstand jubelt. Oder wenn er, den Sieg vor Augen, kurz vor der Ziellinie stoppt, die Ski von den Schuhen löst und dann zu Fuß über weitergeht. Wenn er rückwärts über die Ziellinie fährt. Wenn er sich auf der Strecke mit Kollegen anlegt, weil sich diese nicht so verhalten haben, wie es dem Mehrfach-Olympiasieger passt. Die Beispiele ließen sich endlos fortsetzen.

Kein Sieger der Herzen

Fourcade ist kein Sieger der Herzen. Fourcade spaltet die Fans. Man jubelt ihm zu oder man feiert seine - äußerst seltenen - Niederlagen. Das weiß er zu gut. "Im Ziel waren die Leute heute so laut. Ich glaube, nicht nur, weil Simon und Erik vorn waren. Sondern auch, weil ich verloren habe" , sagte er grinsend nach seinem dritten Platz von Sonntag.

Schempp: "Maß aller Dinge"

Mark Kirchner: "Wenn einer so gesegnet ist"

Innerhalb des Biathlon-Lagers scheint der zehnfache Weltmeister dagegen deutlich weniger zu polarisieren. " Wir begegnen ihm alle mit großem Respekt. Er dominiert den Weltcup seit vier, fünf Jahren in einer Art und Weise, die kaum einer versteht ", sagt Lesser. Schempp ergänzt: " Er ist das Maß aller Dinge. Er gibt den Takt vor. " Bundestrainer Mark Kirchner weiß: " Wenn einer von seiner Substanz so gesegnet ist, wird es schwer, ihm Paroli zu bieten. " Ole Einar Björndalen, mit 95 Weltcup-Einzelsiegen und sechs Gesamtweltcup-Siegen noch alleiniger Biathlon-Rekordhalter, adelte den Franzosen schon 2013: " So einen Athleten wie Martin Fourcade hat es noch nie gegeben. “

Läuferisch stark - Trefferquote verbessert

Seltenes Bild: Schießfehler bei Fourcade.

Sportlich ist Fourcade ein Phänomen. Läuferisch dominiert er das Feld, zählt in nahezu jedem Rennen zu den schnellsten Drei. Am Berg fliegt er seinen Kontrahenten mit einer unnachahmlichen hohen Schrittfrequenz davon. Zudem feilte er in den vergangenen Jahren an seiner Schussstatistik, verbesserte sich Liegend auf aktuell 94 Prozent Trefferquote. Im Stehendanschlag schraubte er seine Quote auf 89 Prozent in die Höhe. Damit liegt er vor dem besten Deutschen Simon Schempp (88 %/85 %) oder dem Gesamtweltcupzweiten der Vorsaison, dem Russen Anton Schipulin (90 %/83 %). Am Schießstand kann sich Fourcade nur selbst besiegen. Einzige Chance, Fourcade in der Loipe zu besiegen, ist, mit ihm gemeinsam zum Schlussspurt zu kommen - im Finish ist er angreifbar. In den vergangenen drei Jahren gab es diese Situation aber genau nur zwei Mal: Bei Olympia in Sotschi siegte der Norweger Emil Hegle Svendsen im Massenstart per Fotofinish, am vergangenen Sonntag Schempp und Lesser.

Fourcade legt sich mit Veranstaltern und Weltverband an

Doch nicht nur sportlich gibt der 28-Jährige den Takt vor. Er scheut weder die Auseinandersetzung mit den Veranstaltern, wenn die Wettkampfbedingungen nicht optimal sind. Noch den Clinch mit dem Weltverband: Nach dem zögerlichen Verhalten der IBU im Zuge des McLaren-Reports zum mutmaßlichen Staatsdoping in Russland, ging er in den Konflikt, drohte sogar mit Boykott. Als der Verband auch im neuen Jahr nicht reagierte, trommelte er gemeinsam mit dem Tschechen Michal Slesingr und Lowell Bailey (USA) beim Weltcup in Oberhof Athleten aus allen Ländern zusammen, um einen Forderungskatalog zu erstellen, " wie unser Sport in Zukunft vor Doping und Korruption geschützt werden kann " (Slesingr).

"Auf der einen Seite sind wir Freunde, ..."

Damals war's: Emil Hegle Svendsen (Mitte) und Ole Einar Björndalen (li.) vor Martin Fourcade.

Ein ähnlich großes Ego und Mitteilungsbedürfnis wie Fourcade hat im Biathlon-Weltcup eigentlich nur sein früherer Dauerrivale Svendsen. Beide lieferten sich noch vor zwei Jahren erbitterte Kämpfe in der Loipe und verbale Sticheleien abseits der Strecke. Doch " Super-Svendsen ", den Norweger im Superman-Anzug, steckt seit anderthalb Jahren in einer Formkrise, um ihn ist es ruhiger geworden. " Auf der einen Seite sind wir gute Freunde, auf der anderen sind wir große Gegner. Da muss man eine gute Mischung finden ", sagte Fourcade vor der WM 2016 in Oslo. Zu dieser guten Mischung gehört, dass Fourcade im Sommer zuvor mit den Norwegern trainiert hat. Im vergangenen Sommer lud Fourcade Simon Schempp zu sich nach Frankreich ein. " Wir haben uns ein paar Tage gesehen, gemeinsam trainiert und neben dem Training Zeit verbracht. Das war ganz angenehm ", erzählte Schempp später. Abseits der Loipe sei Fourcade " sehr umgänglich ".

Bruder-Rivalitäten

Tarjei Bö, Martin Fourcade und Simon Schempp: "Umgänglich"

Damit dürfte es am Mittwoch ab 14.30 Uhr wieder vorbei sein. In Ruhpolding steht zum Auftakt des Weltcups die Herren-Staffel an. Mit Fourcade wird Bruder Simon am Start stehen. Der ist vier Jahre älter, nicht so erfolgreich, kann aber viel über den Siegeswillen von Martin erzählen. Und davon, wie sein jüngerer Bruder es hasse, zu verlieren. Beim gemeinsamen Spiel der beiden als Kinder, so berichtet Simon, habe Martin einfach die Regeln geändert, wenn er auf der Verliererstraße gekommen sei. Martin selbst sagt über seinen Bruder: " Ich liebe Simon, ich würde ihm deshalb aber keinen Sieg schenken. " Umso größer die Geste, die sich am Sonntag in Oberhof abgespielt hat. Und vermutlich wird es wieder einige Zeit dauern, bis sich Fourcade das nächste Mal die Gelegenheit für solch eine Respektbekundung bietet.

