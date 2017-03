Macht Dahlmeier den entscheidenden Schritt? 

Vor der Krönung ihrer Saison der Superlative dachte Laura Dahlmeier an einen der schönsten Tage ihrer Karriere zurück. "Grundsätzlich habe ich an Kontiolahti sehr positive Erinnerungen" , sagte die Biathlon-Königin. Vor zwei Jahren wurde sie in den Wäldern Finnlands als Schlussläuferin der deutschen Staffel erstmals Weltmeisterin, nun winkt der 23-Jährigen als der ersten Deutschen seit Magdalena Neuner der Gesamtweltcupsieg. Fünf Jahre ist es her, dass Rekordweltmeisterin Neuner unmittelbar vor ihrem Rücktritt die große Kristallkugel gewann.

144 Vorsprung auf Koukalova

Fünf Einzelrennen vor dem Ende des Winters hat Fünffach-Weltmeisterin Dahlmeier (1023) unter Berücksichtigung der Streichergebnisse der Konkurrenz bereits 144 Zähler Vorsprung auf Vorjahressiegerin Gabriela Koukalova (879). 36 Punkte mehr als die Tschechin muss die Partenkirchnerin nun holen, um eine Entscheidung schon vor dem Weltcupfinale in einer Woche in Oslo zu erzwingen.