Lesser verpasst zwei Rennen - Keine Nachnominierung

Lesser jubelte im Vorjahr über Rang zwei im Massenstart

Damit fällt der Oberhofer auch für das Verfolgungsrennen am Samstag aus. Ob der 29-Jährige am Sonntag in der Staffel zum Einsatz kommen kann, ist derzeit noch unklar. "Das ist natürlich sehr schade für Erik, dass er hier in seiner Heimat gleich zwei Rennen verpasst. Aber vielleicht sehen wir ihn ja noch in der Staffel" , sagt Teamkollege Benedikt Doll, der einer von fünf DSV -Athleten sein wird, die am Freitag um die Podestplätze laufen will. Der DSV verzichtete auf eine Nachnominierung für den erkrankten Lesser, weshalb beim Sprint Simon Schempp (Startnummer 7), Doll (14), Arnd Peiffer (28), Johannes Kühn (44) und Roman Rees (82) am Start stehen werden.

Doll: "Durchwurschteln"

Sprint-Weltmeister Doll: "Wechselspiel zwischen Wind, Nebel und Regen"

Schempp, Peiffer und Doll zählen zu den Podestanwärtern, gerade Sprint-Weltmeister Doll will seine gute Form unter Beweis stellen. "Das ist eine tiefe und schwere Strecke, die liegt mir" , schürt Doll Hoffnungen auf eine gute Platzierung. Der 27-Jährige erwartet ein anstrengendes Rennen - wegen Tauwetters dürfte die Strecke noch anstrengender als sonst sein, hinzu kommt laut Wetterbericht Nebel und Wind. "Das wird am Freitag ein Wechselspiel zwischen Wind, Nebel und Regen. Da kenne ich mich aus. Bei uns im Schwarzwald sagt man, da muss man sich durchwurschteln" , lacht Doll, der in dieser Saison in Einzelrennen noch nicht richtig in Form kam.

Ministerpräsident Ramelow sagt 15 Millionen zu

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow.

Freuen dürfte den Athleten aus dem Breisgau zumindest, dass seiner Trainings-Wahlheimat Thüringen für die Zukunft viel Geld versprochen wurde. Vor dem Damen-Sprint am Donnerstag sagte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow Oberhof einen Millionenbetrag für die Bewerbung um die Biathlon-WM 2023 zu. Der Politiker versprach 15 Millionen Euro, die bereits in den Haushalt für die Jahre 2018/2019 fest eingeplant sein sollen.



Das Geld solle für die Modernisierung des Stadions und den Umbau der Infrastruktur eingesetzt werden. Die WM-Bewerbung unterstütze die Landesregierung laut Ramelow, weil damit Strukturen des Leistungssportes in Oberhof erhalten werden würden. Bereits für 2021 hatte Oberhof eine WM-Bewerbung angestoßen, diese aber zurückgezogen, weil im gleichen Jahr die Nordische Ski-WM in Oberstdorf stattfindet.