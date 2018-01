Die "alte" Laura Dahlmeier ist wieder da

"Ich würde sagen, dass ich eine sehr gute Form habe und nicht immer nur von einer mittelmäßigen sprechen" , meinte Dahlmeier. Sie könne jetzt aber nicht sagen, "sind es 89 Prozent oder 98? Oder 100 oder 102 Prozent?" In Ruhpolding war die 24-jährige Bayerin nah dran an ihrer WM -Form des letzten Winters. Ein paar Körner fehlen noch. Das spürt sie vor allem nach den Rennen. Nach dem Massenstart lag sie am Sonntag (14.01.18) völlig ausgepumpt im Ziel und brauchte einige Minuten zur Regeneration.

Hönig: " Laura von Nebenschauplätzen abzuschotten "

Gerald Hönig: "Laura soll sich auf ihre Rennen konzentrieren."

Damen-Bundestrainer Gerald Hönig weiß, dass sein Juwel besondere Ruhe braucht. Auf ein Interview warteten die TV -Zuschauer am Sonntag vergeblich. "Wir müssen versuchen, Laura von allen Nebenschauplätzen abzuschotten, dass sie sich wirklich auf ihre Rennen konzentrieren kann und auch ihre Freiräume bekommt" , erklärte Hönig. Ein erneuter gesundheitlicher Rückschlag wäre im Hinblick auf die Spiele, die am 9. Februar beginnen, eine Katastrophe.

Nach dem Einzeldrama kam die Wende

Deutschlands Sportlerin des Jahres hatte den Saisonauftakt krank verpasst und musste auch über den Jahreswechsel nach einem erneuten Infekt eine Pause einlegen. Der Auftakt ins Jahr 2018 war danach holprig. In Oberhof lief sie in Verfolgung und Sprint auf die Plätze 13 und sieben. Beim Auftakt in Ruhpolding musste die siebenmalige Weltmeisterin mit Platz 48 im Einzel sogar ihr schlechtestes Karriere-Resultat verkraften - die Alarmglocken läuteten. Nach dem Dilemma sagte sie im ZDF: " Ich kann es mir nicht erklären."