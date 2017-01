Das Schweizer Team hat Selina, Aita und Elisa Gasparin, bei den Norwegern stehen Johannes Thingnes und Tarjei Bö gemeinsam am Start und bei den Franzosen Simon und Martin Fourcade. Zu den Geschwister-Geschichten im Biathlon-Weltcup kommt am Freitag eine weitere deutsche Story dazu. Im Damen-Sprint von Oberhof (ab 14.15 Uhr, im sportschau-Ticker) dürfen Nadine und Karolin Horchler ran, und damit stehen erstmals seit nach Katja und Romy Beer im März 2004 wieder zwei DSV-Schwestern in einem Weltcuprennen am Start.

Beim Cappuccino geträumt

Karolin Horchler: "Schon cool, gemeinsam auf dem Doppelzimmer".

Die Freude bei beiden Schwestern über den gemeinsamen Start ist groß. Davon haben sie gemeinsam schon mehrfach geträumt. Zuletzt kurz vor Weihnachten in österreichischen Obertilliach. Karolin, die mit 27 Jahren drei Jahre jüngere Schwester hatte im zweitklassigen IBU-Cup das Einzel gewonnen und Nadine musste der Gewinnerin einen Cappuccino ausgeben - so der kleine familieninterne Deal zwischen beiden. " Und dann lagen wir auf dem Bett, haben den Cappuccino getrunken und gedacht, es ist schon cool, so gemeinsam auf dem Doppelzimmer. Aber noch cooler wäre es ja, zusammen bei einem Weltcup. Und dann haben wir eingeklatscht ", erzählt Karoline. Nicht einmal drei Wochen später stehen sie gemeinsam am Freitag in der Startliste.

"Den Moment genießen"

Nadine Horchler konnte sich trotz 39 Weltcup-Starts bisher noch nicht in der Eliteklasse etablieren.

Anders als beispielsweise bei den Bö-Brüdern geht es für die Horchler-Schwestern nicht um Weltcup-Podestplätze. Beide hoffen darauf, endlich " im Weltcup anzukommen ", wie es Nadine sagt. Und " den Moment zu genießen, denn Oberhof mit seiner Kulisse ist etwas Besonderes ", so Karolin. Im IBU-Cup zählen beide zu den Spitzenathletinnen, im Weltcup reichte es bisher nur zu einer Art On-Off-Beziehung. Beide liefen in Weltcup-Staffeln bereits aufs Podest, etablieren konnten sie sich in der höchsten Biathlon-Liga nicht. Nadine überlegte zwischenzeitlich sogar, Gewehr und Ski ganz in die Ecke zu stellen.

Chance auf WM-Start?

Ihr jetziges Ticket für Oberhof verdanken sie starken Leistungen im IBU-Cup, beide standen in dieser Saison bereits dreimal auf dem Podest und führen die IBU-Gesamtwertung an. Nach den Ausfällen von Laura Dahlmeier und Franziska Preuß nominierte Bundestrainer Gerald Hönig daher die beiden gebürtigen Hessinnen für Oberhof. Tut sich jetzt plötzlich auch die Chance für eine WM-Teilnahme auf? Hönigs etwas verklausulierte Botschaft: " Wir wollen Zeichen setzen, indem wir Athletinnen aus dem IBU-Cup nach oben bringen. " Die Zeichen richten sich dabei an die im Weltcup etablierten Athletinnen Miriam Gössner und Maren Hammerschmidt, die die WM-Norm in dieser Saison noch nicht geknackt haben. Die Aufgabe der Horchler-Schwestern: Von hinten Druck aufbauen und damit Gössner und Hammerschmidt zu besseren Leistungen bringen.

Gute Erinnerung an Oberhof

Nadine Horchler beim Schießtraining in Oberhof.

" Der Sprung vom IBU-Cup in den Weltcup war der wichtigste. Hier muss ich nun erst einmal Leistung bringen ", gibt sich Nadine Horchler auch keinen falschen Illusionen hin, fügt aber hinzu: " Wenn man die Chance hat, hier zu sein, dann möchte ich sie auch nutzen. " Die Aufgabe wird schwer genug. Die Strecken in Oberhof zählen zu den anspruchsvollsten im Weltcup. Das dürfte vor allem ein Handicap für die schießstärkere aber laufschwächere der beiden Schwestern, für Nadine Horchler sein. Immerhin hat die 30-Jährige sehr gute Erinnerungen an Oberhof. Hier schaffte sie es als Schlussläuferin der Staffel 2013 auf Rang drei und damit erstmals auf ein Weltcuppodest. Und vielleicht kommen für die beiden Horchler-Schwestern am Freitag neue gute Erinnerungen hinzu.

Stand: 06.01.2017, 07:19