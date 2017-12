Schempp verpasst erneut Sprung aufs Podest

Überragend in der Loipe und ohne Wackler am Schießstand ließ Johannes Thingnes Bö der Konkurrenz im Sprint von Annecy keine Chance. Der Norweger gewann das Rennen vor dem ebenfalls fehlerfreien Martin Fourcade (+14,9 Sekunden). Dass er sich ausgerechnet beim Heimweltcup geschlagen geben musste, schmeckte dem Franzosen gar nicht: "Ich habe gedacht, ich gewinne heute. Aber mit null Fehlern ist Johannes im Moment nicht zu schlagen. Ich will mich jetzt in der Weihnachtspause weiter in Form bringen und schneller werden." Rang drei ging mit Antonin Guigonnat überraschend an einen weiteren Franzosen, Simon Schempp wurde Vierter.

Sieben Sekunden fehlen

Simon Schempp wird im Sprint von Annecy Vierter.

Schempp war mit Startnummer 11 relativ früh ins Rennen gegangen und lag als bester Deutscher lange auf Podestkurs. Den schnappte ihm der als 88. gestartete Guigonnat unter großem Jubel der Zuschauer dann doch noch weg. Am Ende war er rund sieben Sekunden schneller als Schempp. Der Franzose hatte im zweitklassigen IBU-Cup in diesem Winter bereits vier Siege geholt. Schempp hatte an seinem Rennen dennoch nichts auszusetzen: "Ich bin gut zurechtgekommen, konnte den Wettkampf mit null Fehlern beenden. Ich bin sehr zufrieden."

Doll mit drittschnellster Zeit

Benedikt Doll lief bis zum zweiten Schießen einer Top-Platzierung entgegen, aber dann blieben zwei Scheiben schwarz. In der Loipe war der amtierende Sprint-Weltmeister superschnell unterwegs, so dass er trotz der zwei Strafrunden einen Top-Ten-Platz nur um wenige Zehntelsekunden verpasste. Doll wurde am Ende Zwölfter und schaffte die halbe Olympianorm. Arnd Peiffer landete mit einem Schießfehler auf Rang 22, Johannes Kühn wurde 38. Erik Lesser hatte beim stehenden Anschlag mit gleich drei Fehlern jede Chance auf ein gutes Ergebnis vergeben und wurde am Ende 44. Für Philipp Nawrath blieb es am Schießstand bei nur einem Fehler. Im Laufen konnte er jedoch nicht mit den Besten mithalten und landete mit 2:22,4 Minuten Rückstand auf Rang 59. Damit ist Nawrath aber zumindest am Samstag (16.12.2017) im Verfolgungsrennen dabei.