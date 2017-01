Gössner läuft die Zeit davon

Miriam Gössner erlebte beim Weltcup in Oberhof eine weitere Enttäuschung: Mit sechs Schießfehlern in der Verfolgung landete sie nur auf Platz 24. Während ihre erfolgreichen Teamkollegen um Laura Dahlmeier und Simon Schempp von Erfolg zu Erfolg eilen, läuft Gössner allmählich die Zeit davon: Noch hat sie die Qualifikation für die WM in Hochfilzen/Österreich (9. bis 19. Februar) nicht geschafft. Die Weltcups in dieser Woche in Ruhpolding und Ende Januar in Antholz bleiben der Garmischerin noch, um sich den Trainern zu zeigen.

Platzt in Ruhpolding der Knoten?

Die Hoffnungen ruhen dabei vor allem auf den Rennen in Ruhpolding. Dort, wo Gössner 2012 an der Seite der großen Magdalena Neuner mit WM-Gold in der Staffel den größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert hatte. Und sollte sie es tatsächlich noch schaffen, die Entscheider von sich zu überzeugen, droht ihr nichtsdestotrotz wie im vergangenen Jahr in Oslo die Rolle als WM-Touristin. Denn Überfliegerin Laura Dahlmeier (Partenkirchen), Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) und Franziska Preuß (Haag) dürften gesetzt sein, Vanessa Hinz (Schliersee) und Maren Hammerschmidt (Winterberg) liegen im Gesamtweltcup auch vor der 26-Jährigen.

Ernüchternde Saisonbilanz

Der zehnte Platz vom Sprint in Pokljuka steht bislang als bestes Resultat in den Ergebnislisten, ansonsten lesen sich die Platzierungen von Gössner ernüchternd: 82, 37, 54, 25, 59, 50, 26, 24. Wenn sich daran nichts ändert, muss sich die Freundin von Felix Neureuther ohnehin keine Gedanken über die WM machen. Denn die vom Deutschen Skiverband (DSV) geforderte WM-Norm (einmal Top 8 oder zweimal Top 15) hat sie noch immer nicht erfüllt - als Einzige im erfolgsverwöhnten deutschen Team. Dabei gab sie sich vor Saisonbeginn kämpferisch: "Ich habe wirklich gut trainiert und strahle so viel, weil ich gerade mit meiner Lebenssituation sehr zufrieden bin." Sie wolle "die Aufgaben erfüllen und einen guten Job machen" , lautete damals die Devise, " und ich wünsche mir, dass es endlich wieder ein guter Winter wird." Danach sieht es im Moment allerdings ganz und gar nicht aus.

br/sid | Stand: 09.01.2017, 11:19