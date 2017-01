Die WM-Chancen für Biathletin Miriam Gössner sind am vergangenen Wochenende weiter gesunken. Mit den Plätzen 53 und 47 in Ruhpolding lief die zweimalige Staffel-Weltmeisterin erneut deutlich an den Top 15 vorbei. Nun schwinden bei der 26-Jährigen selbst die Hoffnungen auf einen WM-Start. " Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich im Sprint bei der WM laufen darf ", sagte Gössner bei "Sport 1".

Stehend nur noch 51 Prozent Trefferquote

Gössner hat ihre Schwächen weiterhin am Schießstand.

Gössner hat bisher mit Rang zehn im Sprint von Pokljuka die halbe WM-Norm erfüllt. Von ihrer Topform der Jahre 2011 bis 2013 ist die Bayerin aber weit entfernt. Im Stehendanschlag hat Gössner aktuell nur noch eine Trefferquote von 51 Prozent. Läuferisch zählt sie zwar immer noch zu den Top 15 des Weltcups, dominiert die Zeiten in der Loipe aber längst nicht mehr. Schon bei der WM 2016 in Oslo kam Gössner zu keinem Einsatz. Trotz erreichter WM-Quali war sie in Norwegen nur Zuschauerin.

Nur noch eine Chance in Antholz

Miriam Gössner lief in Ruhpolding nur auf die Plätze 53 und 47.

Beim anstehenden Weltcup in Antholz hat Gössner vermutlich nur noch eine Chance, ein zweites Mal in die Top 15 zu laufen und damit die WM-Norm zu knacken. Beim schießlastigen Einzel am Donnerstag darf sie ran. Der Massenstart am Samstag ist fraglich, weil sie sich hier nur über eine gute Einzelplatzierung qualifizieren kann. Zum Abschluss des Weltcups in Antholz steht am Sonntag ein Staffelrennen an.

Nur mit fünf Athletinnen zu WM?

Ihr Ticket für die Titelkämpfe im Februar im österreichischen Hochfilzen sicher haben aus dem deutschen Team Laura Dahlmeier, Franziska Preuß, Franziska Hildebrand, Maren Hammerschmidt und Vanessa Hinz. Möglicherweise schöpft Bundestrainer Gerald Hönig die sechs Startplätze für die WM gar nicht aus. " Wir werden jetzt schauen, wie wir das machen. Fünf Athleten setzen sich von der Leistung her gerade deutlich ab ", sagte er. Eine Entscheidung über das endgültige WM-Aufgebot könne laut Hönig auch erst Ende Januar nach der Europameisterschaft im polnischen Duszniki Zdroj fallen.

dh/sid | Stand: 16.01.2017, 11:52