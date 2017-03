Nach seinem WM-Titel in Hochfilzen führte Simon Schempp vor dem abschließenden Massenstartrennen mit 22 Punkten vor Martin Fourcade. Der Franzose hatte schon die kleinen Kugeln im Sprint, Einzel und Verfolgung und die Große für den Gesamtweltcup abgeräumt.

Ohne Munition am Start

Martin Fourcade

Auch im letzten Rennen war der 28-Jährige in Ausnahmeform angetreten. Allerdings stand der 14. Saison-Erfolg nach dem Zieleinlauf noch zur Diskussion, denn Fourcade war ohne Munition ins Rennen gegangen und hatte sich regelwidrig vom Trainer welche geben lassen. Die Jury verzichtete allerdings auf eine Disqualifikation: "Ich kann es nicht erklären. Ich habe die Magazine nicht aufgeladen, das war ein verrückter Fehler von mir," sagte er nach dem Rennen indem er in vier Schießen alle Scheiben abräumte. Platz zwei ging an Andrejs Rastorgujews (Lettland/2), Simon Eder (Österreich/1) wurde Dritter.

Schempp kam nach drei Schießfehlern dagegen nur als 20. ins Ziel. "Es macht mich schon traurig, dass es nicht geklappt hat, denn es wäre definitiv möglich gewesen", sagte Schempp, der zuletzt krankheitsbedingt zwei Wochen pausieren musste: "Mit der Form, die ich hier hatte, ist es schwer, gegen jemanden anzukommen, der dieses Jahr nahezu unschlagbar war. Da muss man schon besser in Schuss sein."

Vor ihm konnten sich Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld/2) auf Platz fünf, Benedikt Doll (Breitnau/4) auf Rang 13 und Erik Lesser (Frankenhain/3) als 14. platzieren.

Fourcade bleibt trotz Panne cool

Simon Schempp

Das Feld schob sich bis zum ersten Schießen geschlossen und schon fast gemütlich über die Spur. Die Bedingungen fast perfekt. Simon Eder schoss am Schnellsten. Fehlerfrei blieben auch Anton Schipulin (+0,4), der als Zweiter vor Bailey, Svendsen und Schempp (+5,6) in die nächste Runde ging. Fourcade hatte dagegen ein Problem mit der Waffe (+21) und ging als 18 wieder ins Rennen. Der Franzose war ohne Munition in den Magazinen unterwegs.

Holte aber schnell wieder auf und kam als Erster zum Liegendschießen. Schipulin schoss schneller und übernahm die Führung vor Bailey. Erik Lesser (+0,7) als Dritter und Arnd Peiffer (+3,7) als Siebter gingen, wie Fourcade (6./+3,6) wieder fehlerfrei auf die nächste Runde. Schempp musste dagegen in die Strafrunde und fiel (+26 Sekunden) zurück. Beim dritten Schießen mussten dann Lesser (+24), Peiffer (25,5) und auch Schempp (+45,3) in die Strafrunde. An der Spitze Fourcade, der aber nach seinem Vopa mit der Munition nur unter Vorbehalt lief.

Forucade behielt die Nerven und die Führung. Vier Mal perfekt geschossen. Schempp dagegen nicht, er ließ auch im vierten Schießen, wie Lesser noch eine Scheibe stehen. Nach drei Fehlern war der Traum vom Gesamtweltcup für den Schwaben damit geplatzt. Hinter Fourcade liefen Rastorgujev und Simon Eder aufs Podest.