Ohne Schempp auf Olympia-Inspektion

Mit "Gold-Laura" Dahlmeier, aber ohne Simon Schempp reisen die deutschen Biathleten zum Weltcup in der kommenden Olympiastadt Pyeongchang. Der Massenstart-Weltmeister sagte krankheitsbedingt ab. Auch Vanessa Hinz (Schliersee) und Franziska Preuß (Haag) sind nicht dabei.

Halsschmerzen bremsen Schempp aus

Schempp plagt sich mit Halsschmerzen herum. " Es hätte einfach keinen Sinn gemacht, sich halbkrank in den Flieger zu setzen. Es ist immer schade, wenn man ein Rennen nicht mitmachen kann. Es wäre sicherlich nicht verkehrt gewesen, die olympischen Strecken und Stadien schon mal etwas genauer zu inspizieren. Jetzt hoffe ich, dass ich schnell wieder fit werde, damit ich dann in Finnland wieder mit dabei sein kann ", sagte Schempp.

Dahlmeier ohne Taschenrechner zum Gesamtweltcup?

Das Rennen um den Gesamtweltcup geht in die entscheidende Phase.

Laura Dahlmeier ist dagegen nach Asien gereist. Die fünffache Weltmeisterin hat noch ein großes Ziel: den Gesamtweltcup. Und dafür will die Bayern bei ihrer persönlichen Asien-Premiere weitere Punkte sammeln. Im Ranking liegt sie nach 19 von 26 Rennen mit 903 Punkten vor ihrer tschechischen Rivalin Gabriela Koukalova (857). "Ich werde aber ganz sicher nicht nach jedem Rennen mit dem Taschenrechner da sitzen und irgendwelche Hochrechnungen machen. Das können andere tun. Ich beschäftige mich dann damit, wenn alle Wettbewerbe gelaufen sind. Noch haben wir sieben Einzel-Rennen, da kann noch viel passieren", sagte die 23-jährige Dahlmeier.

Party mit dem Opa