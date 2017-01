Antholz-Auftakt mit Dahlmeier-Sieg

Bei schwierigen Bedingungen und viel Wind am Schießstand begann der Wettkampf für Laura Dahlmeier alles andere als vielversprechend: Ein Fehler beim ersten Liegendanschlag, einer beim ersten Stehendschießen - Dahlmeier lief den Zwischenzeiten der Topläuferinnen zunächst einmal hinterher. Doch Dahlmeier wäre nicht Dahlmeier, wenn sie mit ihren 23 Jahren nicht schon zu den ganz abgezockten Biathletinnen im Feld zählen würde.

Während die Partenkirchnerin die letzten beiden Schießübungen ganz abgezockt fehlerfrei absolvierte, patzten die Mitfavoritinnen in Serie. Weltcupspitzenreiterin Gabriela Koukalova aus Tschechien vergab mit insgesamt sechs Fehlern alle Siegchancen, die Zweitplatzierte Kaisa Mäkäräinen aus Finnland aus Finnland schoss vier Mal vorbei.

Vierkampf um drei Podestplätze

Dagegen hefteten sich zwei Französinnen und eine Italienerin an die Fersen von Dahlmeier. Anais Chevalier ging mit nur einem Schießfehler nach dem vierten Anschlag mit 19,8 Sekunden Vorsprung vor Dahlmeier zurück in die Loipe. Auch Marie Dorin Habert, wie Dahlmeier mit zwei Schießfehlern, war als Dritte noch im Rennen um die Podestplätze. Und durchaus überraschend auch die Südtirolerin Alexia Runggaldier mit nur einem Fehler.

Die Entscheidung auf der Schlussrunde

Doch Dahlmeier packte in der Loipe dort den gewohnten Turbo aus. Nach einer starken Laufleistung kam sie nach 44:48,7 Minuten über die Ziellinie. Dorin Habert kämpfte zwar, hatte aber im Ziel 55 Sekunden Rückstand. Und ihre Teamkollegen Anais Chevalier? Die frühere Junioren-Europameisterin, die im Dezember in Nove Mesto ihren ersten Weltcupsieg gefeiert hatte, konnte die starke Laufleistung von Dahlmeier nicht kontern. Sie verlor auf der Schlussrunde über 20 Sekunden und kam 3,8 Sekunden hinter Dahlmeier als Zweite an.

Dorin Habert komplettierte als Dritte zunächst das Podest - bis Runggaldier ins Zielstadion kam. Mit neun Sekunden Vorsprung schob sie sich vor der Französin auf Platz drei - und stand zum ersten Mal in ihrer Karriere auf einem Weltcup-Podest. Weil Gabriela Koukalova und Kaisa Mäkäräinen weit abgeschlagen ins Ziel kamen, übernahm Dahlmeier durch den elften Weltcupsieg ihrer Karriere auch wieder das Gelbe Trikot der Weltcupspitzenreiterin.

Starke DSV-Teamleistung

Doch nicht nur Dahlmeier überzeugte beim Auftakt der Weltcuprennen in Antholz. Maren Hammerschmidt wurde mit zwei Schießfehlern Fünfte, Vanessa Hinz mit drei Schießfehlern Sechste. Auch Franziska Hildebrand, ebenfalls drei Schießfehler, kam als Neunte in die Top Ten.