DSV-Staffel ohne Zielwaser

Die deutschen Biathlon-Herren haben die Staffel von Pyeongchang vermasselt. Erik Lesser, Roman Rees, Benedikt Doll und Arnd Peiffer mussten sich mit dem sechsten Platz begnügen. Läuferisch gehörte das DSV-Quartett zu den besten, doch am Schießstand fielen die Scheiben einfach zu spät. Den Sieg sicherte sich die Staffel von Frankreich um Weltcup-Gesamtsieger Martin Fourcade vor Österreich und Norwegen.

Lesser mit zwei Nachladern

Bei nicht einfachen Bedingungen, Plusgrade und leicht verschmutzte Piste, startete der Thüringer Erik Lesser mit einem astreinen Liegend-Schießen und setzte sich gleich an die Spitze. Von der verabschiedeten sich die Italiener, nachdem Lukas Hofer dreimal in die Strafrunde musste. Aber auch die favorisierten Russen schwächelten. Startläufer Maxim Zwetkow verlor nach drei Nachladern insgesamt 1:12 Minuten auf die Spitze. Nachdem Lesser beim Stehend-Anschlag zwei Extra-Kugeln benötigte, fiel er bis auf den neunten Platz zurück. Allerdings lag der 28-Jährige beim Wechsel als Fünfter nur noch knapp 15 Sekunden hinter dem führenden Norweger Vetle Christiansen.

Rees verliert Zeit am Schießstand

Staffel-Neuling Roman Rees konnte zunächst den Rückstand in Grenzen halten, benötigte dann aber beim Liegend-Anschlag sieben und Stehend acht Schuss für die je fünf Scheiben. Damit fiel der 24-Jährige weit zurück, lag als Zehnter nach dem Schießen 1:05 Minuten hinter dem führenden Norweger Ole Einar Björndalen. Auch zu Platz drei, den die Ukrainer innehatten, waren es bereits fast 50 Sekunden. " Nach dem ersten Nachlader Stehend wollte ich ruhig bleiben. Dass ich dann drei brauche für die eine Scheibe, das ist natürlich blöd ", ärgerte sich Rees.

Doll muss in die Strafrunde

Benedikt Doll ging also mit der Hypothek von einer knappen Minute Rückstand auf die Strecke. Und nach dem Liegend-Schießen waren alle Podest-Träume ausgeträumt. Doll musste in die Strafrunde, konnte trotz dreier Nachlader eine stehen gebliebene Scheibe einfach nicht abräumen. Probleme bekam aber auch der führende Norweger Vegard Gjermundshaug, der beim Stehend-Anschlag 150 Meter extra laufen musste. Frankreich schob sich an die Spitze. Doll schoss fehlerfrei und schob sich auf Platz sechs vor. " Der Anschlag hat nicht gepasst. Da liegt man da und ist machtlos. Die Bedingungen waren anders als beim Anschießen ", sagte Doll nach dem Rennen.

Peiffer kommt nicht mehr ran