DSV-Damen glänzen auch ohne Dahlmeier

Die stark ersatzgeschwächte deutsche Damen-Staffel hat überraschend den Biathlon-Weltcup in Pyeongchang (Südkorea) gewonnen. Auch ohne Aushängeschild Laura Dahlmeier gab es im fünften Saisonrennen den fünften Sieg. Das DSV -Quartett gewann mit 22,8 Sekunden vor Norwegen und 22,9 Sekunden vor Tschechien.

Drei der besten fünf Deutschen fehlten

Nur zwei aus der Weltmeister-Staffel waren dabei: Laura Dahlmeier (li.) und Vanessa Hinz (re.) fehlten.

Beim deutschen Team fehlten drei der besten fünf Weltcup-Besten: Neben Dahlmeier, die wegen des Gesamtweltcups geschont wurde, konnten auch die erkrankten Vanessa Hinz und Franziska Preuß nicht mitmachen. Die deutsche Startläuferin Nadine Horchler, die im Januar sensationell den Massenstart von Antholz gewonnen hatte, brauchte nur einen Nachlader und machte auch auf der schweren Strecke einen guten Eindruck. Wegen der Plusgrade und eines schmutzigen Untergrunds bremste der Schnee. Die Willingerin lag beim Wechsel auf Rang drei, hinter Kanada, nur vier Sekunden hinter dem Ersten Frankreich. Horchler sagte in der ARD -Sportschau: " Gibt nichts zu mäkeln. Es ist so aufgegangen, wie ich es mir vorgenommen habe. Zunächst dranbleiben und dann mitlaufen. Beim Schießen fokussiert bleiben. Auf der letzten Runde alles geben Als Startläuferin war ich schon etwas aufgeregt. "

Maren Hammerschmidt, die am Vortag mit gleich sechs Fehlern nur auf Rang 29 gekommen war, brauchte nur zwei Nachlader und brachte die Deutschen in Führung: 13,6 Sekunden vor Frankreich (fünf Nachlader) und 17 vor Kanada (vier Nachlader). Die Winterbergerin meinte: " Gestern war ich sehr zerknirscht. Aber ich weiß, dass man das Schießen nicht verlernt. Und ich weiß, dass ich schießen kann. "

Eine Strafrunde für Herrmann

Denise Herrmann

Dann feierten die ehemalige Langläuferin Denise Herrmann ihre Staffel-Premiere. Liegend brauchte die Oberwiesenthalerin keinen einzigen Nachlader. Der Vorsprung wuchs auf fast 30 Sekunden vor Kanada und 35,4 Sekunden auf Frankreich. Beim schwierigeren Stehendschießen patzte Herrmann: Nach insgesamt vier Fehlschüssen musste sie einmal in die Strafrunde. Nun zogen die Französinnen an Deutschland vorbei, Justine Braisaz benötigte nur einen Nachlader und war bei diesem Schießen insgesamt 38 Sekunden schneller. Das DSV -Quartett lag 13,5 Sekunden zurück, neuer Dritter nun Kanada (+34,2 Sekunden). Herrmann sagte: " Ich ärgere mich schon über meine Strafrunde. Im Stehend fing das Denken an, da war ich schon etwas nervös. Aber ich war sehr froh, dass ich heute dabei sein durfte. "

Hildebrand hängt Aymonier ab

Celia Aymonier verlor am Schießstand viel Boden

Als deutsche Schlussläuferin ging Franziska Hildebrand ins Rennen. Als Weltcup-Siebte ist sie die mit Abstand Stärkste des deutschen Quartetts. Am Vortag verpasste sie durch einen Fehler ganz am Ende einen Podestplatz. Die 29-Jährige drehte den Spieß rasch wieder um. Ihre Rivalin Celia Aymonier brauchte zwei Nachlader, Hildebrand nur einen. Auf der Strecke holte Aymonier sechs Sekunden auf. So kam es beim Stehendschießen zum Showdown: Und den bestand die Erfahrenste im deutschen Team. Hildebrand räumte ohne Nachlader alles ab. Aymonier traf alles andere als gut - gleich zweimal musste sie in die Strafrunde. Das DSV -Team hatte nun satte 47 Sekunden Vorsprung. Das reichte. Hildebrand sagte: " Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tag. Ich habe mich gut gefühlt. Es hat mir Auftrieb gegeben, dass ich schon beim Liegendschießen an den Französinnen vorbei gehen konnte. Stehend hab ich mich nur auf mich konzentriert. Ich wollte schon immer mal mit der Fahne ins Ziel laufen. Das hat sehr viel Spaß gemacht! "

