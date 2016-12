Der russische Verband preschte einem Entzug des geplanten Weltcup-Rennens (9. bis 12. März 2017) in der westsibirischen Stadt Tjumen voraus und gab das Event zurück. Auch die Junioren-WM wird nicht in Ostrow stattfinden. Das teilte der Biathlon-Weltverband IBU nach einer Sitzung am Donnerstag mit.

Russland gibt Weltcup zurück

Anders Besseberg: "Wichtiger Schritt".

IBU-Chef Anders Besseberg erklärte, die Rückgabe der Veranstaltungen sei ein erster wichtiger Schritt der russischen Biathlon-Union, "um der IBU und der Welt des Sports zu zeigen, dass die aktuelle Situation sehr ernst genommen" werde. Die für 2021 geplante Weltmeisterschaft in Tjumen wurde allerdings zunächst nicht angetastet. Der Bob- und Schlittenverband hatte zuletzt Sotschi die WM im Februar 2017 entzogen und nach Königssee verlegt.

Erleichterung im russischen Team

Zwei russische Sportler wurden wegen mutmaßlichen Dopings vom Weltverband suspendiert.

Mit den Entscheidungen ist der russische Biathlon-Verband gut bedient. " Ich hatte vor allem befürchtet, dass unsere Sportler disqualifiziert werden. Gut, dass esdie Biathleten nicht betrifft ", sagte Vorstandsmitglied Alexander Tichonow nach Angaben der Agentur Tass in Moskau.



Die IBU leitete zudem ein Disziplinarverfahren gegen zwei russische Athleten ein und suspendierte diese vorläufig. Die Namen der beiden Athleten wurden nicht bekannt. Beide waren aber bei den Olympischen Spielen in Sotschi am Start. Die IBU leitete zudem " formelle Untersuchungen " gegen Russlands Verband und 29 der im McLaren-Report genannten Sportler ein. Auf eine Suspendierung wurde zunächst verzichtet.



Erst am Donnerstag vor einer Woche hatte Besseberg die Doping-Vorwürfe gegen die 31 russischen Skijäger öffentlich gemacht. Eine fünfköpfige Expertengruppe aus fünf Nationen hatte danach die Indizien aus dem WADA-Bericht überprüft.

Verbände drohten mit Boykott

In den letzten Tagen war der Druck auf die IBU mit Boykott-Aufrufen von Spitzenathleten und Verbänden erhöht worden. Letztmals waren die anderen Länder im Jahr 2009 so massiv gegen die Russen vorgegangen. Damals waren drei russische Weltklasseathleten überführt und gesperrt worden. Gleich 23 Nationen hatten die IBU damals in einem offenen Brief zum Handeln aufgefordert. Die RBU war jedoch mit einer Geldstrafe von 50.000 Euro davongekommen. 2014 gab es dann wegen weiterer Vergehen die Doping-Höchststrafe von 100.000 Euro.

