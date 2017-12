"Es war ein richtig gutes Rennen. Das Wetter ist natürlich eine Herausforderung für jeden Athleten. Aber ich bin happy, wieder zurück zu sein" , sagte die glückliche Siegerin. Neben Domratschewa standen Anastasiya Kuzmina (Slowakei/1 Fehler/+ 22,1 Sekunden) und die Italienerin Dorothea Wierer (1/+ 30,6 Sekunden) auf dem Podest. An der Ergebnistafel merkte man, dass die Bedingungen in "Schneefilzen" eher etwas für die erfahrenene Athletinnen im Feld war. Mit Vita Semerenko (0/+ 35,2 Sekunden), Kaisa Mäkäräinen (2/+ 49,5 Sekunden) und Anais Bescond (1/+ 53,0 Sekunden) waren weitere bestens bekannte Namen unter den besten Acht.

Zu diesen gehörte auch Franziska Hildebrand. Sie setzte den ersten Schuss daneben und hatte am Ende ein Defizit von 56 Sekunden auf die Weißrussin and er Spitze. "Es ist schade um den ersten Schuss. Da ärgere ich mich drüber. Das Überholen auf der Strecke war schwierig, da alle die gleiche Spur benutzen. Da muss man dann in den tiefen Schnee und da wird es schwierig ", erklärte Hildebrandt.

Dahlmeier im ersten Rennen 16.

Ihr erstes Weltcup-Rennen im Olympia-Winter absolvierte Laura Dahlmeier, die in Östersund noch krankheitsbedingt fehlte. Man merkte ihr an, dass sie noch nicht wieder bei 100 Prozent ist. Zwei Fehler leistete sie sich liegend, das reichte am Ende für Rang 16. "Das war das erste Rennen seit langer Zeit und da ist noch etwas Luft nach oben. Es war von den Bedingungen nicht einfach, auch wenn ich das Gefühl hatte, dass es bei mir besser wurde. Alles in allem ist es noch ausbaufähig."

Herrmann und Hammerschmidt patzen am Schießstand