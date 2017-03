Martina Beck beendete eine lange Serie und ging in der Saison 2002/2003 als erste deutsche Weltcupsiegerin in die Geschichte ein. Damals startete sie noch unter ihrem Mädchennamen Glagow. Sie war auch die erste Gesamtsiegerin nach der großen Magdalena Forsberg, die den Welztcup von 1997 bis 2002 sechs Mal in Folge gewonnen hatte.