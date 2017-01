" Das war eine richtig gute Leistung. " Nach dem Weltcup in Ruhpolding war ARD-Biathlonexpertin Kati Wilhelm vor allem von Darja Domratschewa beeindruckt. Die 30-jährige Weißrussin war im Sprint 13. geworden und ist damit weit entfernt von früheren Glanzleistungen. Das Auftreten der sechsfachen WM-Medaillengewinnerin, die im Oktober Tochter Xenia zur Welt gebracht hatte, im November ins Training und Anfang Januar in den Weltcup zurückkehrte, bewertete Wilhelm aber mit viel Respekt: " Das ist schon eine krasse Entwicklung. Sie sieht so fit aus wie in ihren besten Tagen. "

Hönig: " Das zeichnet Ausnahmeathleten aus "

Eine Einschätzung, mit der Wilhelm nicht alleine steht. Ole Einar Björndalen, seit Sommer Domratschewas Ehemann, sagte in Ruhpolding verblüfft: " Ihr Comeback ist unglaublich. Nur zwei Monate Training und schon so gute Ergebnisse. " Für Damen-Bundestrainer Gerald Hönig keine Überraschung: " Ich habe Dascha im November gesehen. Da hat sie sich bewegt und geschossen, als wenn sie nie weggewesen wäre. Es zeichnet solche Ausnahmeathleten aus, dass sie nicht lange brauchen, um zurückzukommen. "

Zwangspause nach Weltcup-Gesamtsieg

Domratschewa (2.v.r.).

Momentan dominieren im Biathlon-Weltcup der Damen vier Namen: Gabriela Koukalova, Kaisa Mäkäräinen, Laura Dahlmeier und Marie Dorin Habert. Die Dominanz der großen Vier aus Tschechien, Finnland, Deutschland und Frankreich liest sich so: 26 Podestplatzierungen hat das Quartett eingeheimst, zwei Drittel aller möglichen "Stockerl"-Plätze.



Es ist keine zwei Jahre her, da zählte Darja Domratschewa noch zu den dominierenden Damen im Biathlon. Nach drei Olympiasiegen in Sotschi lief sie im Winter 2014/15 in der Hälfte aller Saisonrennen aufs Podest und gewann den Gesamtweltcup. Im vergangenen Winter musste "Dascha" Domratschewa dann eine lange Pause einlegen. Erst, wegen einer langwierigen Erkrankung und schließlich, weil sie schwanger war. Nun ist sie seit zwei Wochen im Weltcup zurück, und hat als in Ruhpolding das erste Mal aufhorchen lassen.

Dorin Habert: " Schon bald wieder sehr gut "

Fünffach-Weltmeisterin Dorin Habert: "Ich mache mir keine Sorgen um sie".

Sportlich leistet die 25-fache Weltcupsiegerin Domratschewa Beachtliches. In der Loipe klopft sie bereits an die Top 10 an, im Sprint von Ruhpolding lief sie die elftbeste Zeit, in der Staffel die zweitbeste Zeit ihrer Startgruppe. Kann Domratschewa ein ähnlich gutes Comeback hinlegen wie Marie Dorin Habert, die 2015 nur fünf Monate nach der Geburt ihrer Tochter Adele Zweifach-Weltmeisterin wurde?



" In ein paar Wochen kann sie schon ein sehr gutes Level haben ", prophezeit Björndalen. " Wenn sie den Januar nutzen kann, sollte man sie auf jeden Fall für Hochfilzen einplanen ", glaubt Hönig sogar an WM-Medaillenchancen. Und Dorin Habert, mittlerweile Fünffach-Weltmeisterin, erklärt: " Ich mache mir keine Sorgen um sie. Sie war sehr stark, bevor sie schwanger wurde. Sie wird sehr bald schon wieder sehr gut sein. "

Domratschewa: " Wenn Du das Lächeln des Babys siehst "

Domratschewa: "Plötzlich verantwortlich"

Für Domratschewa selbst ist die Rechnung nicht so einfach. Für sie habe sich seit der Geburt ihrer Tochter alles verändert. " Nicht als Sportlerin, aber als Mensch ", sagte sie Anfang des Jahres in einem Interview für biathlonworld.com. Plötzlich sei sie " verantwortlich für einen kleinen Menschen " und müsse " alles sehr gut organisieren. " Als Belastung empfinde sie die Situation aber nicht, eher als Bereicherung, denn, " wenn Du das Lächeln des Babys siehst, geht alle Müdigkeit davon. "



Eine Empfindung, die auch Dorin Habert kennt. Vielleicht sogar das Erfolgsrezept der Französin bei den Titelkämpfen 2015 und 2016. Ihre Tochter habe eine große Leichtigkeit bei ihr ausgelöst, so Dorin Habert, denn " sie gab mir ein großes Glücksgefühl. Es ist so schön, jeden Tag ihr Lächeln zu sehen. " Anastasija Kuzmina, zweifache Mutter und zweifache Sprint-Olympiasiegerin beschreibt den "Baby-Effekt" bei sich ganz ähnlich: " Normalerweise verlierst Du beim Wettkampf Deine ganze Kraft. Aber Dein Kind gibt Dir alle Energie zurück. "

Björndalen: " Nur beim Füttern kann ich nicht helfen "

Ole Einar Björndalen: "Schöne Tochter, fit, voller Leben"

Auch Papa Björndalen scheint von der neuen Energie im Haus zu profitieren. Der mittlerweile 42-jährige Norweger zählt trotz seines hohen Alters weiter zu den Spitzensportlern. Er schaffte es in dieser Saison bereits zweimal mit der Staffel aufs Podest und verpasste drei weitere Einzel-Podestplätze nur knapp. " Wir haben eine schöne Tochter, sie ist fit und voller Leben. Wir haben sehr viel Spaß als Familie ", nennt Björndalen als Kraftquelle. Und weil die Organisation des Alltags einen großen Anteil hat, " versuchen wir, alles gut unter uns aufzuteilen. " In Oberhof war Domratschewas Mutter zur Unterstützung dabei, in Ruhpolding nahmen sich Björndalen und Domratschewa ein eigenes Apartment und eine Babysitterin. Zu seinen Anteilen in der Haushaltsorganisation sagt Björndalen: " Ich versuche, Dascha so viel es geht abzunehmen. Nur beim Füttern kann ich leider nicht helfen. "

