Laura Dahlmeier holte 2017 in Hochfilzen fünf Mal WM-Gold

"Benedikt und ich gehen natürlich voll auf den Sieg, das ist klar!" , sagte die 24 Jahre alte Dahlmeier. Sie freue sich auf die Rennen und den nahen Kontakt zu den Fans in Gelsenkirchen. Dort herrsche stets eine ganz besondere Atmosphäre beim Biathlon. Sprintweltmeister Doll geht die Aufgabe trotz seines "Handicaps" optimistisch an: "Auf Schalke ist auf den kurzen Runden läuferisch in der Regel nicht viel aufzuholen, von daher zählt die Leistung am Schießstand. Sicher ist das Laufen meine Stärke, aber mittlerweile fühle ich mich reif genug, die Herausforderung der Biathlon World Team Challenge anzunehmen. Natürlich gehen Laura und ich voll auf Sieg!"

Bei dem Wettbewerb im vorigen Jahr hatten Simon Schempp und Vanessa Hinz den zweiten Platz belegt. Das Ergebnis bestätigen oder gar verbessern können sie allerdings nicht: Der Deutsche Ski-Verband schickt als zweites deutsches Team Franziska Hildebrand und Erik Lesser ins Rennen. Auch in diesem Jahr werden wieder über 40.000 Zuschauer auf Schalke erwartet.

sk/PM | Stand: 15.11.2017, 16:48