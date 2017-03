Dahlmeier schreibt in Kontiolahti Geschichte

2017 - Laura Dahlmeier? Die Bayerin hat fünf Einzelrennen vor dem Ende des Winters eine Hand an der begehrten gläsernen Kugel. Sollte Dahlmeier (1023 Punkte) in Finnland ihr drittes Karriere-Double aus Sprint und Verfolgung holen, müsste ihre tschechische Rivalin Gabriela Koukalova (911 Punkte ) schon zweimal unter die Top-Drei kommen, um die Entscheidung bis zum Finale in der nächsten Woche in Oslo zu vertagen.