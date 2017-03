Dahlmeier siegt von der Pole Position

Laura Dahlmeier hat ihre derzeitige Ausnahmestellung im Biathlon-Weltcup erneut unter Beweis gestellt. Beim zweiten Olympia-Testlauf für 2018 in Pyeongchang (Südkorea) ließ sie der Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance und feierte ihren fünften Erfolg hintereinander. Anais Bescond (Frankreich) und Kaisa Mäkäräinen (Finnland) hatten im Ziel mehr als 1:10 Minuten Rückstand - das sind Welten. Die zweitbeste Deutsche Franziska Hildebrand arbeitete sich bis zum 4. Schießen von Rang 7 auf 2. Dann aber schoss die Clausthal-Zellerfelderin einmal daneben. Deshalb reichte es am Ende nur zu Platz 6.

Schlussrunde als Jubelrunde

Nach ihrem Sprint-Erfolg war die siebenmalige Weltmeisterin Dahlmeier in ihrer Lieblingsdisziplin mit acht Sekunden Vorsprung auf Tiril Eckhoff (Norwegen) und 42 auf Anais Chevalier (Frankreich) ins Rennen gegangen. Am Schießstand leistete sich Dahlmeier nur einen Wackler, als sie den ersten Versuch des 3. Schießens nur mit Mühe ins Ziel brachte. Ansonsten schoss sie ruhig und souverän. Auf der Schlussrunde konnte sie es dann ruhig angehen lassen. Dahlmeier sagte in der ARD-Sprotschscu: "Es war ein perfektes Rennen. Es ist Wahnsinn, traumhaft. Ich habe im Sommer soviel trainiert. Es ist schön, dass das aufgeht. Das war ein hammergeiles Rennen." Dass sie - entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit - schon nach dem letzten Schießen jubelte, war dem großen Vorsprung zu verdanken: "Ich glaube, es waren mehr als 1:25 min. Wenn man weiß, es sind noch zwei km und da kann nichts mehr schiefgehen., das ist phänomenal." Hildebrand meinte: "Es war mehr drin, aber dann ist es mir leider doch passiert mit dem einen Fehler." Für die 29-Jährige wäre es das erste Podium des Winters geworden.

Die als 28. gestartete Maren Hammerschmidt wurde 29. Die Ex-Langläuferin Denise Herrmann fiel von acht Positionen auf 33. Nadine Horchler verbesserte sich um sieben Ränge auf 42.

Stand: 04.03.2017, 11:25