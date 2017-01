Der Weg war frei für die Konkurrenz. Und etwas überraschend holte sich der Österreicher Julian Eberhard den Sieg - den zweiten Weltcupsieg in der Karriere des 30-Jährigen. Bei nur einem Schießfehler reichte die viertbeste Laufzeit zum obersten Platz auf dem Podest. Nach dem Rennen freute sich der Österreicher: " In dieser Saison bin ich auf Ski gut unterwegs, habe aber immer viele Fehler gemacht. Die Weihnachtspause habe ich genutzt, um viel Zeit am Schießstand zu verbringen. Das hat sich heute ausgezahlt. Ich sehr glücklich. " Mit Blick auf die in einem Monat beginnende Heim-WM in Hochfilzen sagte Eberhard: " Für unser Team ist es extrem gut, mit einem Sieg Richtung WM zu gehen. Ich bin stolz, dass ich den Sieg holen konnte. "