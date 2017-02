Hausdurchsuchung bei kasachischem Team

Presseprecher Vincenz Kriegs-Au erklärte, dass es zahlreiche Sicherstellungen von medizinischen Produkten und Medikamenten gab. Die Ermittlungen seien aber noch nicht abgeschlossen. In Abstimmung mit IBU und der Nada Österreich wurden auch Kontrollen von Körperflüssigkeiten durchgeführt. Die Ermittler nahmen Proben von Urin und Blut. Jetzt wird geprüft, ob Verstöße gegen das Anti-Doping Bundesgesetz vorliegen und andererseits der Tatbestand des Sportbetruges nach dem Strafgesetzbuch erfüllt ist. Die Ergebnisse der NADA sollen in den nächsten Tagen vorliegen.

IBU wird alle nötigen Maßnahmen einleiten

Nicole Resch, Generalsekretärin der Internationalen Biathlon-Union, versicherte, dass die IBU "sehr eng mit den Behörden zusammenarbeiten" werde. "Wir wollen tun, was getan werden muss." Allerdings ergänzte sie mit Blick auf den Start der kasachischen Mixed-Staffel: "Wir müssen die Ermittlungen abwarten, dann können wir Maßnahmen einleiten.“ Denn noch ist kein Team überführt. Und bislang ist auch nicht bekannt, ob eine verboten Substanz oder eine verboten Methode verwendet wurde. Reaktion des Teams liegen bislang nicht vor.

Verdächtiger Karton sollte entsorgt werden

Grund für die Ermittlungen war ein Vorfall der sich Ende Januar 2017 bei einer Tankstelle in Osttirol von einer Privatperson beobachtet wurd. Dort versuchten Insassen von mehreren Kleinbussen auf einem Tankstellengelände einen größeren Karton zu entsorgen. Im Karton befand sich eine beträchtliche Menge an gebrauchtem medizinischen Einwegmaterial, wie Einwegspritzen, Infusionen und Ampullen sowie handschriftliche Aufzeichnungen, die auf einen Dopingvorgang schließen ließen. Des Weiteren befanden sich in diesem Karton diverse Akkreditierungen für Veranstaltungen der Internationalen Biathlon Union (IBU).



Die medizinischen Produkte und Medikamente wurden einem Kontrollorgan der Nationalen Anti-Doping Agentur Austria (NADA Austria) übergeben. Diese verständigte nach Begutachtung die Spezialisten des Referats für Wettbetrug, Doping und Arzneikriminalität im BK. Aufgrund der Auswertung der Dokumente und der handschriftlichen Aufzeichnungen konnte davon ausgegangen werden, dass der Karton samt Inhalt dem Kasachischen Biathlon Nationalteam zuzuordnen ist.