" Simon wollte gern in Kontiolahti dabei sein, aber er laboriert noch immer an einem grippalen Infekt. Ein Start in Finnland macht momentan für ihn noch keinen Sinn" , sagte Kirsten Drewer vom Deutschen Skiverband, machte aber Hoffnungen auf einen Schempp-Start beim Weltcup-Abschluss in Oslo: "Es geht für ihn noch um die Massenstart-Kugel. Er wird sicher alles tun, um fit zu werden." Schempp hat in der Massenstart-Wertung mit 210 Punkten die Nase vorn. Im Nacken sitzen ihm aber Weltcup-Gesamtsieger Martin Fourcade (188) und Anton Schipulin (147). In Kontiolahti kann das Duo dem Deutschen nicht auf die Pelle rücken. Einen Massenstart gibt es nicht, stattdessen wird gesprintet, gejagt und in den Mixed-Staffeln der Sieger gesucht.

Allgäuer feiert Weltcuppremiere

Für Schempp wird der 24-Jährige Philipp Nawrath (SK Nesselwandg) zum ersten Mal Weltcupluft schnuppern. Der Junioren-Weltmeister von 2014 in der Staffel geht neben Benedikt Doll (SZ Breitnau), Florian Graf (WSV Eppenschlag), Erik Lesser (SV Eintracht Frankenhain), Arnd Peiffer (WSV Clausthal-Zellerfeld) und Roman Rees (SV Schauinsland) an den Start.

Hinz - "Werde die Welt nicht einreißen können"

Mischt nach Zwangspause wieder mit: Vanessa Hinz.

Ins Frauen-Team kehrt Vanessa Hinz zurück. Sie hat einen Infekt auskuriert und geht in Finnland wieder an den Start. " Ich kann noch nicht genau sagen, wie mein Körper den Infekt weggesteckt hat. Natürlich möchte ich an meine guten Ergebnisse anknüpfen, aber die Welt werde ich in Finnland wohl noch nicht einreißen können" , befürchtete sie im Vorfeld. Frischer als die anderen DSV-Mädels dürfte sie allemal sein.



Fünffach-Weltmeisterin Laura Dahlmeier (SC Partenkirchen), Maren Hammerschmidt (SK Winterberg), Denise Herrmann (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), Franziska Hildebrand (WSV Clausthal-Zellerfeld) und Nadine Horchler (SC Willingen) liefen am letzten Wochenende noch die schweren Strecken auf der Olympia-Loipe in Pyeongchang (Südkorea). Von Asien ging es dann direkt in den hohen Norden. Sieben Stunden Zeitverschiebung müssen Laura Dahlmeier und Co. innerhalb weniger Tage verkraften. Geht das überhaupt? Die Nummer 1 der Welt ist zuversichtlich: "Mit der Zeitumstellung bin ich eigentlich recht gut zurechtgekommen. Wir haben ja nicht die kompletten acht Stunden umgestellt, sondern einen Mittelweg gewählt und uns nur um vier Stunden umgestellt. Das heißt, wir sind sehr spät ins Bett und dafür aber auch recht spät aufgestanden. Damit sollte dann hoffentlich auch die Rück-Anpassung an die finnische Zeit etwas leichter fallen."

Vorentscheidung in der Gesamtwertung?

Hängt Laura Dahlmeier ihre ärgste Rivalin Gabriela Koukalova entscheidend ab?