Laura Dahlmeier hat im französischen Annecy Le Grand-Bornand ihren ersten Einzel-Weltcup-Sieg der Saison gefeiert. Nach einer starken Laufleistung und nur einem Schießfehler lief die 24-Jährige nach zehn Kilometern mit hochgerissenen Armen über die Ziellinie. Platz zwei ging an die Sprint-Siegerin vom Donnerstag, Anastasiya Kuzmina (SVK), die am Schießstand mit vier Fehlern allerdings einen rabenschwarzen Tag erwischte und im Ziel 14 Sekunden Rückstand hatte. Das Treppchen komplettierte die Italienerin Lisa Vittozi (+31,8 Sekunden).

18. Weltcup-Sieg für Dahlmeier

Schon beim ersten Schießen deutete Dahlmeier an, dass im Verfolgungsrennen mit ihr zu rechnen ist. Mit null Fehlern ging die siebenfache Weltmeisterin zurück in die Loipe. Anders Kuzmina, die sich zum Auftakt gleich drei Strafrunden leistete. Zwar kam die 33-Jährige im Laufe des Rennens wieder näher an Dahlmeier heran, am Ende musste sie mit einem weiteren Fehler beim letzten Schießen jedoch alle Siegchancen begraben. Dahlmeier hatte mit der letzten Patrone ebenfalls nicht ins Schwarze getroffen, der Vorsprung war jedoch groß genug, um ihren 18. Weltcup-Sieg zu feiern.

"Es war ein sensationelles Rennen. Ich habe es spannend gemacht bis zum letzten Schuss. Dann hab ich aber freudig festgestellt, dass Anastasiya auch einen Fehler geschossen hat" , sagte Dahlmeier im ZDF .

Vier DSV-Läuferinnen in den Top 20

Das starke deutsche Teamergebnis rundete die zweimalige Saisonsiegerin Denise Herrmann als Fünfte ab. Die ehemalige Langläuferin musste zweimal in die Strafrunde und kam 55,2 Sekunden hinter Dahlmeier ins Ziel. Vanessa Hinz (3 Fehler) als 16. und Maren Hammerschmidt (5 Fehler) schafften es noch in die Top 20.

