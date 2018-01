Die deutsche Biathlon-Staffel hat bei der Olympia-Generalprobe in Ruhpolding das Treppchen knapp verpasst und landete am Ende auf Rang vier. Zehn Nachlader waren dann doch für die DSV -Läufer, die in Bestbesetzung antraten, des Guten zu viel. Der Sieg ging an die Norweger, die mit Johannes Thingnes Boe einen überragenden Schlussläufer in ihren Reihen hatten. Zweiter wurde die Franzosen, die sich vor dem russischen Quartett durchsetzten.

Lesser als einziger Deutscher fehlerfrei